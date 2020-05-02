

Karantinada doğa kendine geliyor



Dünyanın pek çok ülkesinde katı bir şekilde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve karantina tabiatta önemli değişikliklere neden oldu. İnsanların neden olduğu kirlilik ve gürültü azalırken çok sayıda canlı doğal ortamına geri dönmeye başladı. Trakya ve Ege bölgesinde üretiminini durduran fabrikaların neden olduğu kirlilikler sona erince çeyrek asırdır içinde canlı yaşamayan derelere balıklar kurbağalar ortaya çıktı.



YUNUSLAR BOĞAZDAN AYRILMIYOR

Üsküdar Salacak Sahili'nden görülen yunuslar, gemilerin oluşturduğu dalgalarla dans etti, Kız Kulesi yakınlarında yüzdü.

Sabah saatlerinde Üsküdar Salacak Sahili'nden denizdeki yunuslar görüntülendi. Gemilerin oluşturduğu dalgalarla dans eden yunuslar Kız Kulesi yakınlarında yüzdü. Defalarca suyun üstüne çıkan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.



HAVA KİRLİLİĞİ AZALIYOR

Tek tek birçok ülke virüsün yayılışını durdurmak için kısmi ya da ulusal karantina uygulamaya geçerken, kirlilik düzeylerinde önemli düşüşler görüldü.

Gerek Çin, gerekse İtalya'da yapılan ölçümlerde, sanayi faaliyetleri ve motorlu araç kullanımındaki azalma nedeniyle, havada ciddi kirlilik ve ısınmaya yol açan nitrojen dioksit adlı kimyasal maddenin önemli miktarlarda düşüş gösterdiği belirlendi.

New York'daki araştırmacıların BBC'ye verdiği bilgiye göre orada yapılan ilk ölçümlerde de çoğunlukla motorlu araçların havaya saldığı karbon monoksit gazı, geçen yıla kıyasla şu aralar yüzde 50 düşüş gösteriyor.

Buna bir de iptal edilen uçak seferleri, milyonlarca kişinin işe gitmek yerine evden çalışmasını da eklersek dünya çapında hava kirliliğinde büyük düşüşler beklenebilir.



Kanallar temizleniyor

Benzer bir gelişme sular için de geçerli. Venedik'de kanallardaki suyun kalitesinde önemli iyileşme görüldü.

İtalya'nın kuzeyindeki bu en popüler turistik kentin sokakları Covid-19 salgını yüzünden boşalırken, kanal trafiği çok önemli ölçüde azaldı.

Bu da sudaki tortuların dibe çökmesine fırsat verince, kanal suları o kadar temizlendi ki yıllar sonra balıklar bile görülmeye başlandı.



İyilik ve dayanışma

Salgınla birlikte panik içinde süpermarketleri yağmalayan insanların hikayeleri dolaşmaya başladı ama aslında çok sayıda da iyilik ve dayanışma öyküsü var.

New York'da iki kişinin başlattığı bir girişimle 3 gün içinde 1300 gönüllü biraraya gelip yaşlılar ve zor durumda olanlara gıda ve ilaç alışverişi yaptılar.



Facebook'un verdiği bilgilere göre İngiltere'nin dört bir yanında yüzbinlerce insan, zor durumda olanları korumak ve desteklemek amacıyla yerel dayanışma grupları oluşturdu. Kanada'da da hızla benzer yerel örgütlenmeler oluşuyor.

Avustralya'da, İngiltere'de süpermarketler yaşlılar ve risk gruplarındakilerin rahatça alışveriş edebilmesi için sadece onlara özel alışveriş saatleri ilan etti.

İnsanlar ayrıca bir çok ülkede ihtiyacı olanlar için yardım fonları oluşturmaya, evde kendini izole eden insanlar için özel egzersizler ve yemek tarifleri geliştirmeye, moral mesajları yollamaya, yiyecek dağıtım merkezleri oluşturmaya devam ediyor.