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Karantinadan kaçtı, abanta gezmeye geldi

Türkiye genelinde ikinci dalga koronavirüs alarmı yaşanırken virüs taşıyan ve karantinada olması gereken iki kişi Abant'a gezmeye geldiği ortaya çıktı.

16 Ağustos 2020 Pazar 23:11
Karantinadan kaçtı, abanta gezmeye geldi

Karantinadan kaçtı, abanta gezmeye geldi


Koronavirüs salgınına karşı alınan tüm önlemlere rağmen vatandaşların duyarsızlığını gören güvenlik görevlileri ile sağlık çalışanları ortaya çıkan tabloya pes diyor.
Bolu'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentte, biri pozitif, diğeri pozitif temaslı iki kişi karantinada olmak yerine Abant Tabiat Parkı'na gelince jandarma tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abant Tabiat Parkı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrollerde bulundu. Tabiat parkına girmeye çalışan 2 kişiden birinin Covid-19 pozitif, diğerinin isi temaslı hasta olduğu belirlendi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Ankara'da evlerinde karantinada olması gerekirken sorumsuzca Abant'a gelen iki kişi jandarma ekipleri tarafından girişte bekletildi.

Olay yerine çağrılan özel kıyafetli sağlık ekipleri, 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye idari para cezası kesileceği ve haklarında adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

Abant Tabiat Parkı'nın girişinde ise dezenfekte çalışması yapıldı. Ziyaretçilere tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu.

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