Kardeş Eli Derneği depremzedelerin yanında



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti. 1030 kişinin yaralanarak hastanelere getirildiği veya geldiği bildirdi.Elazığ'da arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Battaniye, gıda paketi ve sıcak yemek dağıtımı yapıldı

Savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olan, yaralanan, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak üzere 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Kardeş Eli Derneği’nin Genel Sekreteri Abdullah Zincirlioğlu, “Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabır diliyoruz. Depremzedelerin yaralarını sarmak ve bir parça da olsa hüzünlerini dindirebilmek için acilen organize olup yola çıktık. Malatya ve Elazığ’da acil yaşam malzemesi olarak battaniye, gıda paketi, sıcak yemek dağıtımı yaptık. Bölgedeki yardım çalışmalarımız sürüyor.” bilgisini verdi.

Acil ihtiyaç yardımları için kardeş eli uzandı

Bölgede acil ihtiyacın devam ettiğini belirten Zincirlioğlu, depremzedelerin yaralarını sarmak, bölgeye daha fazla battaniye ve gıda ulaştırabilmek için yardım çağrısında bulundu. Depremzedelere acil yardım yapmak ve acılarına ortak olmak için (0216) 224 2 224 nolu iletişim numaralarından destek olunabileceğini, ayrıca www.kardeseli.org.tr’den online bağış bölümü vasıtasıyla yardım yapabileceğini dile getirdi.

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği hakkında:

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların tüm yaşam hak ve özgürlüklerini ihlal edilmesini önlemek üzere 2006 yılından bu yana çalışmaktadır. Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 2006 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar ile kısa sürede Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur. Kardeşeli İnsani Yardım Derneği misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre; Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde Afet bölgelerinde Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde, faaliyet yürütmektedir.