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Karısı otomobili satmaya izin vermedi, benzin döküp yaktı

Satmak istediği otomobil için müşteri bulan Muharrem K., eşinin engellemesi yüzünden çılgına döndü. Benzin döktüğü aracı ateşe verdi.

12 Aralık 2019 Perşembe 19:36
Karısı otomobili satmaya izin vermedi, benzin döküp yaktı


Karısı otomobili satmaya izin vermedi, benzin döküp yaktı



Eşinin, satılığa çıkardığı aracın satışına izin vermeyen koca çılgına döndü, karısından intikam almaya kalkan Muharrem K. adlı şahıs aracını ateşe verdi. Muharrem K., bununla da kalmadı, alev alev yanan aracın görüntülerini önce eşine sonra da sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı. 


Samsun'da arabasını satmak isteyen Muharrem K., karısının satışa karşı çıkması üzerine, arabasını benzin dökerek yaktı. Muharrem K., daha sonra alevler içinde kalan aracın videosunu da çekip eşine gönderdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde Polatlı Bulvarı üzerinde saat 07:00 sıralarında meydana geldi. 
Fevziçakmak Mahallesi'nde ikamet eden ve Atakum ilçesinde çocuk kreşi işleten 40 yaşındaki Muharrem K. ile 10 yıllık eşi 2 çocuk annesi olan 35 yaşındaki Hatun K. şiddetli geçimsizlik yaşadılar.

İddiaya göre, Muharrem K., eşi Hatun K.'nin üzerine kayıtlı olan 2017 model otomobili satmak istedi. Hatun K.'nin aracı satmasına karşı çıkarak ruhsatını saklaması üzerine Muharrem K., eşine aracı yakacağını söyleyip 55 EY 546 plakalı otomobili park yerinden alıp evin yanından ayrıldı. Hatun K., 155 Polis İmdat Servisini arayarak eşinin aracını alıp götürdüğünü ve yakacağını ihbar etti.

FOTOĞRAF VE VİDEO GÖNDERDİ

Samsun polisi söz konusu aracı bulmak için alarma geçerken, otomobili alıp Ataköy Köprüsü yakınına giderek üzerine yanıcı madde döken Muharrem K., ateşe verip karşısına geçip cep telefonu ile çektiği video ve fotoğrafı Whatsapp'tan karısına gönderip olay yerinden ayrıldı.

VATANDAŞLAR İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERDİ

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın mahalline giderek tamamen yanıp demir yığına dönen araçta soğutma çalışması yaptı.

Aracın yandığı yere gelen Hatun K. ise büyük üzüntü yaşadı. Eşinin kendisine 3 aydır şiddet uyguladığını iddia eden Hatun K., "Aracımı satmamı istedi. Beni ölümle tehdit etti. Yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yanan aracın yanına gelerek incelemelerde bulundu ve Hatun K.'nın ifadesine başvurdu. Muharrem K. ise jandarmaya teslim oldu.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Muharrem K., Samsun Adliyesine sevk edildi.
 

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