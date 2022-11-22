Karkamış şehitleri | Ayşenur öğretmen dualarla uğurlandı

Ayşenur öğretmen dualarla uğurlandı

Suriye'de üstlenen teröristlerin roketli saldırısında can verenler binlerce vatandaşın katıldığı törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Ayn El Arab bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerin Gaziantep’in Karkamış ilçesine yönelik düzenlediği roket saldırısında şehit olan henüz 5 yaşındaki Hasan Karataş ve öğretmen Ayşenur Alkan düzenlenen gözyaşları arasında toprağa verildi. Saldırılarda Karkamış ilçe merkezindeki 5 okuldan 3’ünün hasar gördüğü belirlendi. İlçede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Gaziantep’in Suriye sınırındaki ilçesi Karkamış’a pazar günü gece saatlerinde Ayn El Arab bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından 4 roket saldırısı düzenlendi. Teröristlerin ateşlediği roketler ilçede boş araziye düştü. Bu saldırının ardından teröristler, savaş uçakları ve zırhlı birlikler tarafından ateş altına alındı.

Karkamış’a dün de saat 11.15’ten itibaren teröristler tarafından birbiri ardına roket ve havan saldırısı düzenlendi. Gün içerisinde yapılan 10 saldırıda ilçede bulunan Kocatepe İlkokulu, Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Karkamış Anaokulu roketlerin hedefi oldu. Saldırılarda, ilçedeki yerleşim alanları hedef alındı.

Kocatepe İlkokulu’nda öğrencilerin teneffüste olduğu sırada öğretmenler odasında bulunan öğretmen Ayşenur Alkan’a (22), şarapnel parçaları isabet etti. Yaralanan Ayşenur öğretmen, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Teröristlerin ateşlediği bir roket mermisi ise Etiler Mahallesi’nde Karataş ailesinin evine isabet etti. Şarapnel parçalarının isabet ettiği evdeki Hasan Karataş ile 5 aylık hamile yengesi Büşra Karataş yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Karataş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Karnından yaralanan Büşra Karataş ile alınan 5 aylık bebeği ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

19 YARALIDAN 13’Ü TABURCU OLDU

KÜÇÜK HASAN TOPRAĞA VERİLDİ

Karkamış’a yönelik terör saldırısında şarapnel parçalarının isabet etmesiyle yaralanan 19 kişi Gaziantep, Karkamış ve Nizip’te bulunan hastanelerde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan 13 yaralı taburcu edilirken, aralarında Büşra Karataş ile 5 aylık bebeğinin de bulunduğu 6 yaralının tedavilerine devam ediliyor. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Büşra Karataş ile bebeğinin entübe durumda olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Teröristlerin saldırısında şehit olan küçük Hasan için bugün cenaze töreni düzenlendi. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Karanfil Mahallesi’nde yapılan törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, bürokratlar ile Karataş ailesinin yakınları ve ilçeden çok sayıda kişi katıldı. Zeki ve Dilan Karataş çiftinin 4 çocuğundan 3’üncüsü olan Hasan Karataş’ın Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilmesiyle yakınları gözyaşına boğuldu. Annesi Dilan, babası Zeki ve yakınları uzun süre tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Oğlunun pantolonunu elinde sallayan ve göğsüne bastırarak ağlayan Dilan Karataş’ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaşlı gözlerle teselli etmeye çalıştı. Hasan Karataş, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

AYŞENUR ÖĞRETMEN İÇİN CENAZE TÖRENİ

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan (22) için Nizip'te cenaze töreni düzenlendi. Hazreti Ali Camisi'ndeki törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, bürokratlar ile öğretmenin ailesi ve yakınları katıldı. Mustafa-Hayriye Alkan çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Ayşenur Alkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilmesi ile yakınları, gözyaşı döktü. Hayriye Alkan'ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin teskin etmeye çalıştı.

'ÖĞRETMENLER GÜNÜ'N KUTLU OLSUN ŞEHİDİM'

Ayşenur öğretmenin yakınları da tabutuna '24 Kasım Öğretmenler Günü'n kutlu olsun şehidim' yazılı çiçek bıraktı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namaz sonrası Ayşenur Alkan'ın cenazesi, gözyaşları arasında Nizip Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de ziyaret ettiği Karkamış’ta, bu sabah hasar tespit çalışması başlatıldı. İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan kriz merkezi bünyesinde görevlendirilen personeller, mahallelerde dolaşarak hasar gören ev ve iş yerlerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından vatandaşların zararlarının karşılanacağı bildirildi. Bu arada bazı vatandaşların ise kendi imkanları ile saldırının ardından oluşan tahribatı onararak yaralarını sarmaya çalıştığı görüldü.

5 OKULDAN 3’Ü HASAR GÖRDÜ

Terör saldırısında Karkamış ilçe merkezinde mevcut 5 okuldan 3’ü patlamalarda büyük zarar gördü. Duvarlarında hasar oluşan, camları kırılıp, pencereleri sökülen okulların içerisindeki sınıflarda da büyük tahribat oluştu. 3 okulda bu sabah görevliler tarafından hasar tespit çalışması yapıldı ve onarımlara hemen başlanacağı kaydedildi.