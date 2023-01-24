Karne hediyesi et haberini yapan muhabir olayı anlattı





AKP yanlısı medya organlarının yoğun baskası HaberTürk'e önce internet sitesinden haber kaldırttı, ardından bir genç muhabirin işine son verdirdi. Milyonlarca kişinin izlediği 'Karne hediyesi et' haberinin kasap, kasapta müşteriler ve ekranda yer alan annenin gözü önünde cereyan ettiğini söyleyen işsiz gazeteci Fatmanur Boylu haber sonrası yaşananları ilk kez Yeniçağ Gazetesi'den Tolga Şahin' anlattı.

“MAĞDUR YARATMA İHTİYACIM YOK. BU DURUMDA ÇOK İNSAN VAR”

Ülkenin içinde bulunduğu konum gereği kimseyi mağdur gibi konuşturmaya ihtiyacının olmadığını belirten Boylu, “Benim mağdur yaratma gibi bir amacım olsa. Haberi yaptığım esnada kasaba gelen ve bedava et isteyen kadını haber yapardım. Kadının et istemesi sonrası kasap bana ‘bu şekilde o kadar çok insan geliyor ki’ dedi. Ki benim o an yaptığım haber yoksulluk haberi değildi. Haber Et ve Süt Kurumu’nun karkas et satışı kararının fiyatları etkileyip etkilemeyeceği üzerine bir haberdi. Karne günü olması nedeniyle o güne bağlayarak haberi gündeme bağlamak adına çocuğa böyle bir soru yönelttim.

“OLAY TAMAMEN SAPTIRILDI”

Çocuklarla yapılan röportajlarda teknik olarak o sesi düzgünce vermemiz gerekiyor. Bu nedenle çocuğun söylediği şeyi tekrar düzgünce tekrar etmesini istedim sesi düzgün almak adına ancak orada bir fısıldama falan yok bangır bangır soruyorum. Annesi orada kasap orada sesimi herkes duyuyor. Hatta çocuğun açıklaması sonrası kasap da devamını getiriyor. 3 tane anktrikot hediye ediyor. Şekerci olsa şeker verecekti, pastane olsa kurabiye verecekti. Olay tamamen saptırıldı” dedi.

“AMACIM MAĞDURİYET OLSA GÖRÜNTÜYÜ SONA KOYMAM”

“Haberde mağduriyet yaratma gibi bir amacı olsa bu görüntüyü haberin en sonuna koymam en başa koyar bangır bangır verirdim. Bundan gram da gocunmazdım” diyen Boylu, “Habertürk’te emekli maaşıyla geçinemeyen 2 kişinin haberini de yapmışlığım var. O insanlar bana her şeyi anlattı. Hatta öyle ağır şeyler anlattılar ki rencide olurlar mı düşüncesiyle habere koymadım bile. Benim mağdur yaratma gibi bir ihtiyacım asla söz konusu değil. Yoksulluk haberi yapılacaksa onu da yaparım ama bu durum böyle değildi. Bu noktada mağdur edilen ben oldum ancak karşımda işinden kovulacak yada bu sıkıntıyı yaşayacak bir muhattabım yok ” dedi.



ÖNCE ET HABERİ SONRA ÇETE HABERİ KALDIRILDI



Habertürk, önce tartışmalara neden olan "et" haberini, ardından ise İstanbul mahallelerindeki silahlı saldırı ve çatışmaların arttığına dair yapılan dosya haberi internet siteleri ve tüm sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Habertürk’te et fiyatlarıyla ilgili yapılan bir haberde konuşan çocuğun sözleri gündem oldu. Muhabirin soru sorduğu bir çocuk, "" dedi. Muhabir çocuğu '' ederken kasap ise, "" diyerek eti çocuğa uzattı.

Bu haberin sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte, eti çocuğa veren kasap konuştu: “Aile kasap dükkanıma yakın bir evde oturur. Evleri arabaları var muhtaç insanlar değiller.”

Sabah gazetesine konuşan çocuğun annesi ise "Bizi seçim malzemesi yaptılar. Çocuğumun üzerinden rant elde ettiler. Çocuğumun hiçbir şeye ihtiyacı yok" dedi.



Bunun üzerine Habertürk, resmi sitesinden yaptığı açıklamada ülke çapında tartışma yaratan "Annem karne hediyesi et aldı" haberi ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı ve haberi tüm sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

BİR HABER DAHA KALDIRILDI

Et haberinin kaldırılmasının ardından bir haberin daha kaldırıldığı ortaya çıktı.

OdaTV’nin haberine göre Habertürk Muhabiri Ozan Kelleci'nin "İstanbul'da kanlı hesaplaşmalar. Bazı mahallelerde silahlı saldırı ve çatışma sayısı arttı. Mahalle çetelerinin sayısı arttı mı?" şeklindeki haberi de kurumun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

Söz konusu haberde Güvenlik Uzmanı Feramuz Erdin'in de görüşlerine yer verilmişti.