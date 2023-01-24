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Karne hediyesi olarak et haberi genç gazeteciyi işsiz bıraktı

HaberTürk ekranlarında 'Karne hediyesi olarak et alan çocuk' haberine imza atan genç gazeteci işten çıkarıldı. Habertürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kamuoyundan özür diledi

24 Ocak 2023 Salı 16:10
Karne hediyesi olarak et haberi genç gazeteciyi işsiz bıraktı

Karne hediyesi olarak et haberi genç gazeteciyi işsiz bıraktı

Türkiye'de hayat pahalılığının geldiği boyuta dikkat çeken haber, genç gazeteciyi işsiz bırakırken, AKP'ye yakınlığı ile tanınan medya organları haberde adı geçen aileyi bularak kendilerinin yönlendirildiğini evlerinde etin eksik olmadığı haberleri ile konuyu daha farklı bir mecraya çekmeyi başardı. AKP yanlısı medya organları sonunda hem aileye hem de haberi yapan kuruma özür diletmeyi başardı. Bu arada habere imza atan gazeteci Fatmanur Boylu kurumla yollarının ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.


Türkiye günlerdir Habertürk'te yayınlanan “Karne hediyesi et alan çocuk” başlıklı haberi konuşuyor. Son olarak kanal yönetimi, haber için başlattığı kurum içi soruşturmanın sonucunu paylaştı. 

MUHABİRDEN SAVUNMA ALINDI

Habertürk, haberi yapan muhabirin işine son verildiğini açıkladı. Kurum açıklamasında haberin ham görüntülerinin incelendiği, muhabirden savunma alındığı belirtildi. 

"ÖN KONUŞMA YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ"

Açıklamada "Neticede incelenen ham kayıtların açıkça gösterdiği üzere; muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir" denildi. 

HABERTÜRK: ÖZÜR DİLİYORUZ

Açıklama şöyle devam etti:

"Muhabir savunmasında haberin konusunun çocuk olmadığı, çocuğu ailesiyle rastlantı sonucu mağazada gördüğünü ve habere sıcaklık ve neşe katmak için çocukla şaka mahiyetinde konuştuğunu, ancak bu kısa konuşmanın sosyal medya ve diğer medya mecralarında bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve haberdeki bağlamın tamamen dışında bir çerçeveye sokularak kendisinin ve Habertürk’ün aleyhine bir şekle dönüştürüldüğünü ve olayın iradesi dışında getirildiği noktadan büyük üzüntü duyduğunu belirtmiş ise de bu açıklama ve savunma gazetecilik ilke ve kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde çocuğa nasıl konuşması gerektiğini dikte eden ön konuşmayı izah ve ikna edici nitelikte bulunmamıştır.

Habertürk’ün yayın ilkelerinin vazgeçilmez kırmızı çizgisi, verdiği haberin doğruluk ve dürüstlük açısından sarsılmaz bir güven ve inanç içerisinde olmasıdır. Bu güveni sarsacak ihmal veya kasta herhangi bir tolerans gösterilmesi de mümkün değildir. Esasen bu husus dürüst yayıncılığın da evrensel ilkesidir.

Bu haberde muhabirimizin, çocuğun konuşması/konuşturulması ile ilgili kısımda aldığı tutum bu ilkelerin açıkça ihlali niteliğinde görülmüş olduğundan kendisiyle iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır. Başta haberde konuşturulan çocuk olmak üzere haberden etkilenen tüm kişilerden ve değerli izleyicilerimizden muhabirimizin kabul edilemez bu görev ihlali nedeniyle açıkça özür diliyoruz.

Tespit edildiği anda hatalarını açıkça kabul etmek, doğruyu söylemek ve gerektiğinde haberin mağdurundan özür dilemek de dürüst gazeteciliğin olmazsa olmaz ilkelerinden birisidir. Bu anlayışla, haberimizi düzeltiyor, o haberdeki çocuğun konuştuğu bölüme, haberciliğin ilkelerine aykırı olduğu için, referans verilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

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Son Güncelleme: 24.01.2023 16:36
Anahtar Kelimeler:
HaberturkKarne Hediyesi
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