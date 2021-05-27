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Karnında makas unutulan hastaya 'Sen naz yapıyorsun' demişler

Nurcihan Öğmen adlı bir kadının mide operasyonunun ardından ağrıları daha da artınca yeniden gittiği sağlık kurumunda 'Sen naz yapıyorsun' diyerek geri gönderilmiş. Talihsiz kadının karnında 2 ay makasla yaşadığı ortaya çıktı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 22:29
Karnında makas unutulan hastaya 'Sen naz yapıyorsun' demişler

Karnında makas unutulan hastaya 'Sen naz yapıyorsun' demişler


Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özel bir hastanede mide operasyonu geçiren Nurcihan Öğmen, ağrılarının azalmasını beklerken daha da şiddetlisiyle karşılaştı. Ameliyat olduğu özel hastaneye giden kadını 'Sen naz yapıyorsun' diyerek geri gönderen doktorların hatası, Aydın Söke Devlet Hastanesi'nde yeni bir kontrol yaptırdı. Doktorların karın bölgesinde makas unuttuğu çekilen rontgen görüntüsünde detaylarıyla ortaya çıkan talihsiz kadın hukuk mücadelesi başlattı. 

İKİ AY KARNINDA MAKASLA YAŞADI

Kuşadası'nda yaşayan Nurcihan Öğmen'in mide şikayeti nedeniyle özel bir hastanede operasyon geçirdi. Ameliyattan sonra ağrıları dineceğine daha da artan Öğmen, daha sonra gittiği Söke Devlet Hastanesi'nde yapılan incelemede karnında makas unutulduğunu 2 ay sonra öğrendi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan yaşayan Nurcihan Öğmen (65), 5 Mart 2021'de Kuşadası’ndaki özel bir hastanede mide rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. Hastanede yapılan ameliyattan bir gün sonra taburcu edilen Öğmen'in ağrıları hiç dinmedi. Durumu doktoruna bildiren Öğmen buradan sonuç alamayınca 3 Mayıs 2021'de Söke Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Burada hastaya çekilen röntgeni inceleyen doktorlar gözlerine inanamadı. Hastanın 2 aydır karnında unutulan makas ile yaşadığını fark eden doktorlar Nurcihan Öğmen’i ameliyata alarak kadının karnında unutulan makası çıkardı.

“YAŞADIĞI ACILARDAN SONRA DAVA AÇTI”

Nurcihan Öğmen, avukatı Mehmet Korkut aracığıyla mide ameliyatını gerçekleştiren doktor ve özel hastane hakkında dava açtı. Yapılan ihmal ve dikkatsizlik sonucunda mağduriyet yaşadığını dile getiren Öğmen “Ne derdimi anlatabildim, ne de acımı. Benim başıma geldi, başkası yanmasın. Doktora defalarca gidip durumu anlatmama rağmen beni geçiştirdi, sen naz yapıyorsun diyerek başından attı” ifadelerini kullandı.

“ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

Nurcihan Öğmen’in eşi Kubdettin Öğmen ise konuyu yargıya taşıdıklarını ve bu işin takipçisi olacaklarını belirterek “Şimdi konuyu yargıya taşıdık, şu anda savcılığa dilekçeyi verdik, olay mahkemeye intikal etmiştir. Biz diyoruz ki kimse bu mağduriyeti yaşamasın. 2 ay boyunca kimse bizi dinlemedi. Yahu hastanın şikayeti var ve sürekli gelip dile getiriyor, insan hiç ilgilenmez mi? Bir film çekmez mi” diye konuştu. 

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