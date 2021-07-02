Kartal Tibet'in ardından | Tarkan uçmağa* vardı

Türkiye onu beyaz perdede Altay'dan Gelen Yiğit Karaoğlan filmiyle tanıdı ve sevdi. 1966 yılında gösterime giren Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etti.

Kartal Tibet daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan'ı, 1969'da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırdı. Bu filmi 1970'te Tarkan: Gümüş Eyer, 1971'de Tarkan: Viking Kanı, 1972'de Tarkan: Altın Madalyon ve 1973'te Tarkan: Güçlü Kahraman takip etti. Sinema sektöründe aynı yıllarda Amerikan kökenli kahramanlar Kartal Tibet'in Karaoğla ve Tarkan karakteriyle bir anda unutuldu. Tüm serileri neredeyse aylarca kapalı gişe oynadı. Yazlık sinemalarda Tarkan'ı izlemek için günlerce sıra bekleyen dönemin gençleri bugün yasta. Ünlü sanatçı Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda ederken geriye senaryosunu yazdığı, editörlüğünü yaptığı, yönetmen koltuğuna oturduğu ve baş rolünü üstlendiği önemli bir film külliyatı bıraktı. Kartal Tibet'in filmlerinin tamamı, haberin devamında.



YEŞİLÇAM YILDIZLARI ACISINI PAYLAŞTI

Usta sinema oyuncusu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler ardı ardına baş sağlığı mesajı yayınladılar... İşte o mesajlardan bazıları



Zafer Algöz: Kartal Tibet’i kaybettik..Türk Sineması'na oyuncu ve yönetmen olarak yıllarca emek verdi.Aynı zamanda Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuk bölümü mezunu olarak akademik kariyere sahipti..Büyük Beşiktaşlı..Adı gibi Baba Kartaldı.Ruhu şad olsun.Başımız sağ olsun.

Cüneyt Arkın: Sinemamıza oyuncu ve yönetmen olarak unutulmaz karakter ve eserler kazandıran değerli usta sanatçı dostum Kartal Tibet’in hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Emel Sayın: Kartal Tibet… Mekanın cennet olsun, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum

Mehmet Ali Erbil: Canım abim, biricik yönetmenim mekanın cennet olsun

Burak Özçivit: Zoraki Koca ilk işim değil ama ilk göz ağrımdı.Tam 14 sene oluyor… Senden o kadar çok şey öğrendim ki, seninle aynı sette olmak her şeyiyle müthişti. Verdiğin bütün emekler için çok teşekkür ederim. Duyunca çok üzüldüm. Allah senden razı olsun, mekanın cennet olsun. Bende yerin çok ayrı Kartal Baba

Ata Demirer: Güle güle Kartal Tibet.. Çocukluğumuzun Tarkan’ı , Arzu film ekolünün değerli yönetmeni mesela “tosun paşa” sevmeyen var mıdır? Güle güle

Ata Benli: Bir efsane daha aramızdan ayrıldı. Altar’ın oğlu Tarkan #KartalTibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

Armağan Çağlayan: Altar'ın oğlu Tarkan.... Güle güle Kartal Tibet... Yattığınız yer incitmesin... #KartalTibet

Gülşen Bubikoğlu: Türk sinemasına çok büyük emek vermiş star oyuncularından , aynı zamanda senarist, önemli bir yönetmen KARTAL TİBET i kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Yönetmenliğini kendisinin yaptığı çok başarılı ve en popüler filmlerimden GIRGIRİYE de birlikte çalışmıştık. Çok değerli bir insandı. Huzurla uyusun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Selda Alkor: Sevgili Kartal sende gittin... Aynı yıl sinemaya 'merhaba' dedik ve "Senede Bir Gün" filmini yaptık. Hala kalplerde, hala akıllarda şarkısı bunca yıl dillerden düşmedi. Seyrederken çok özel bir yere gelmiş gibi hissediyorum. Etrafımdaki herkes gitti, içim acıyor. Nur içinde yatın.

Eray Demirkol: İlk yönetmenim bana nasıl duracağımı, nasıl bakacağımı öğreten adam #KartalTibet Allah rahmet etsin…

Orhan Aydın: Işık Söndü... Sahnelerden setlere alkışlarla dolu bir ömür. Toprağınız çiçekler koksun.

Simge Fıstıkoğlu: Türk Sineması'nın usta oyuncularından, yönetmen ve senarist #KartalTibet vefat etmiş. Sevenlerine ve ailesine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun

KARTAL TİBET'İN FİLMLERİ

Başrol oynadığı filmler

Oyuncu

Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit (1965) - Karaoğlan

Hıçkırık (1965)

Serseri Aşık (1965) - Doktor / Kartal Tibet

Ölmeyen Aşk (1966) - Ali

Çalıkuşu (1966) - Kamuran

Baybora'nın Oğlu (1966) - Karaoğlan

Kanunsuz Yol (1966)

Yiğit Kanı (1966)

Beyoğlu'nda Vuruşanlar (1966)

Fatih'in Fedaisi (1966) - Murat

Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966) - Ferdi

Ölüm Temizler (1966)

Bir Millet Uyanıyor (1966) - Yüzbaşı Davut

İnsan Bir Kere Ölür (1966)

Camoka'nın İntikamı (1966) - Karaoğlan

Arzunun Bedeli (1966)

Siyah Gül (1966)

Damgalı Kadın (1966)

Son Gece (1967) - Yüzbaşı Faruk

Parmaklıklar Arkasında (1967) - Ali Erhan

Osmanlı Kabadayısı (1967) - Deli Murat

Kader Bağı (1967) - Korkusuz Bill

Ölünceye Kadar (1967)

Paşa Kızı (1967) - Selim

Sefiller (1967) - Kemal/Sedat

Amansız Takip (1967)

Ömre Bedel Kız (1967) - Vedat

Hırsız Prenses (1967)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1967)

Bizanslı Zorba (1967) - Karaoğlan

Karaoğlan Yeşil Ejder (1967) - Karaoğlan

Kara Davut (1967)

Kanunsuz Toprak (1967)

Elveda (1967)

Sabahsız Geceler (1968) - Salih

Nilgün (1968) - Ömer

İstanbul Tatili (1968) - Ali

Aşka Tövbe (1968) - Mübin

Kanun Namına (1968) - Murat

Tahran Macerası (1968) - Ali

Hırsız Kız (1968) - Ömer

Son Hatıra (1968) - Ferit

Funda (1968) - Vedat

Benim de Kalbim Var (1968) - Murat

Sarmaşık Gülleri (1968) - Necip

Sevemez Kimse Seni (1968) - Ferit

İngiliz Kemal (1968)

Mafia Ölüm Saçıyor (1968)

Bağdat Hırsızı (1968)

Deli Murat (1969) - Deli Murat

Tarkan (1969) - Tarkan

Yumurcak (1969) - Nihat

Cilveli Kız (1969) - Aydın

Boş Çerçeve (1969) - Ferit

Seninle Düştüm Dile (1969) - Kenan

Kızım ve Ben (1969)

Dağlar Şahini (1969) - Şahin

Çakırcalı Mehmet Efe (1969) - Çakırcalı Mehmet Efe

Namus Fedaisi (1969)

Namluda Beş Kurşun (1969)

Kötü Kader (1969)

Dağlar Kızı Reyhan (1969) - Kemal

Seven Ne Yapmaz (1970) - Fikret

Tarkan: Gümüş Eyer (1970) - Tarkan

Güller ve Dikenler (1970) - Eşper

Küçük Hanımefendi (1970) - Ömer

Fadime (1970) - Erol

Sevenler Ölmez (1970) - Kemal

Kıskanırım Seni (1970)

Kadın Satılmaz (1970)

Kaçak (1970) - Doğan

İşportacı Kız (1970) - Kartal

Aşk ve Tabanca (1970)

Arkadaşlık Öldü mü? (1970)

Son Nefes (1970)

Beyaz Güller (1970)

Ateş Parçası (1971) - Tarık Arman

Senede Bir Gün (1971) - Emin

Mahşere Kadar (1971) - Murat

Tarkan: Viking Kanı (1971) - Tarkan

Gelin Çiçeği (1971)

Ömrümce Unutamadım - Ömrümce Aradım (1971) - Doğan

Beklenen Şarkı (1971) - Selim

Sevenler Kavuşurmuş (1971) - Kenan

Tanrı Şahidimdir (1971)

Ölmeden Tövbe Et (1971)

Görünce Kurşunlayın (1971)

Aşk Uğruna (1971) - Civan Efe

Son Hıçkırık (1971) - İlhami/Ferit

Tarkan: Altın Madalyon (1972) - Tarkan

Karaoğlan Geliyor (1972) - Karaoğlan

Zulüm (1972) - Tarık

Kırık Hayat (1972) - Orhan

İtham Ediyorum (1972) - Aydın Hakman

Takip (1972)

Bir Pınar Ki (1972)

Zorbanın Aşkı (1972) - Ömer

Yalan Dünya (1972)





Yönetmenliğini yaptığı filmler

Aşk Fırtınası (1972) - RefikÖlüm Dönemeci (1972)Sabu Kahraman Korsan (1972)Vukuat Var (1972) - MuzafferBitirimler Sosyetede (1973) - VeliBir Demet Menekşe (1973) - Kenan ManizadeZambaklar Açarken (1973) - Oğuz AlbatrosBataklık Bülbülü (1973) - YusufAşk Mahkumu (1973) - OrhanBitirim Kardeşler (1973) - VeliTarkan: Güçlü Kahraman (1973) - TarkanSiyah Eldivenli Adam (1973) - Şeker AhmetKaderim Kanla Yazıldı (1973)Kabadayının Sonu (1973)Şeytanın Kurbanları (1973)Düşman (1973) - MuratSığıntı (1974) - Kemal DemirErkeksen Kaçma (1974) - AhmetErkekler Ağlamaz (1974) - Yangın MehmetGaddar (1974) - Doktor KemalÖlüm Tarlası (1974)Curcuna (1975) - BülentŞabaniye (1984) - KendisiÖğretmen (1988) - Öğrenci VelisiUyanık Gazeteci (1988) - SarhoşKim Bunlar Kim (1990) - Kendisi

Tosun Paşa (1976)

Cennetin Çocukları (1977)

Sultan (1978)

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978)

Şark Bülbülü (1979)

Umudumuz Şaban (1979)

Zübük (1980)

Sevgi Dünyası (1980)

Gol Kralı (1980)

Annem Annem (1980)

Mutlu Ol Yeter (1981)

Gırgıriyede Şenlik Var (1981)

Gırgıriye (1981)

Davaro (1981)

İffet (1982)

Gözüm Gibi Sevdim (1982)

Doktor Civanım (1982)

Baş Belası (1982)

Şalvar Davası (1983)

En Büyük Şaban (1983)

Çarıklı Milyoner (1983)

Aile Kadını (1983)

Şabaniye (1984)

Bir Sevgi İstiyorum (1984)

Ortadirek Şaban (1984)

Sosyete Şaban (1985)

Şendul Şaban (1985)

Şaban Pabucu Yarım (1985)

Keriz (1985)

Gurbetçi Şaban (1985)

Katma Değer Şaban (1985)

Milyarder (1986)

Yaygara 86 (1986)

Deli Deli Küpeli (1986)

Japon İşi (1987)

Arkadaşım ve Ben (1987)

Aile Pansiyonu (1987)

Öğretmen (1988)

Uyanık Gazeteci (1988)

Sevimli Hırsız (1988)

Deniz Yıldızı (1988)

İnatçı (1988)

Samanyolu (1989)

Talih Kuşu (1989)

Gülen Adam (1989)

Koltuk Belası (1990)

Duygu Çemberi (1990)

Kızlar Yurdu (1992)

Tanrı Misafiri (1993)

Süper Baba (1993)

Bizim Aile (1995)

Yasemince (1997)

Ah Bir Zengin Olsam (1999)

Demir Leblebi (1999)

Keloğlan-Süperoğlan (2000)

Sınır (2000)

Borsa (2000)

Karate Can (2001)

Şıh Senem (2003)

Hababam Sınıfı Merhaba (2003)

Ağa Kızı (2004)

AB'nin Yolları Taştan (2005)

Emret Komutanım (2005)

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006)

Amerikalılar Karadeniz'de 2 (2006)

Zoraki Koca (2007)

Hayat Güzeldir (2008)

Senaryosunu yazdığı filmler

Gol Kralı (1980)

Davaro (1981)

Çarıklı Milyoner (1983)

Şabaniye (1984)

Sosyete Şaban (1985)

Şendul Şaban (1985)

Deli Deli Küpeli (1986)

Arkadaşım ve Ben (1987)

Duygu Çemberi (1990)

Editörlüğünü yaptığı eserler

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006)

*Uçmağ: Türk ve Altay mitolojisinde Cennet. Uçmağ (Uçmak, Ocmah, Uçmah) olarak da söylenir.