Kartal Tibet'in ardından | Tarkan uçmağa* vardı
Türkiye onu beyaz perdede Altay'dan Gelen Yiğit Karaoğlan filmiyle tanıdı ve sevdi. 1966 yılında gösterime giren Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etti.
Kartal Tibet daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan'ı, 1969'da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırdı. Bu filmi 1970'te Tarkan: Gümüş Eyer, 1971'de Tarkan: Viking Kanı, 1972'de Tarkan: Altın Madalyon ve 1973'te Tarkan: Güçlü Kahraman takip etti. Sinema sektöründe aynı yıllarda Amerikan kökenli kahramanlar Kartal Tibet'in Karaoğla ve Tarkan karakteriyle bir anda unutuldu. Tüm serileri neredeyse aylarca kapalı gişe oynadı. Yazlık sinemalarda Tarkan'ı izlemek için günlerce sıra bekleyen dönemin gençleri bugün yasta. Ünlü sanatçı Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda ederken geriye senaryosunu yazdığı, editörlüğünü yaptığı, yönetmen koltuğuna oturduğu ve baş rolünü üstlendiği önemli bir film külliyatı bıraktı. Kartal Tibet'in filmlerinin tamamı, haberin devamında.
YEŞİLÇAM YILDIZLARI ACISINI PAYLAŞTI
Usta sinema oyuncusu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler ardı ardına baş sağlığı mesajı yayınladılar... İşte o mesajlardan bazıları
Zafer Algöz: Kartal Tibet’i kaybettik..Türk Sineması'na oyuncu ve yönetmen olarak yıllarca emek verdi.Aynı zamanda Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuk bölümü mezunu olarak akademik kariyere sahipti..Büyük Beşiktaşlı..Adı gibi Baba Kartaldı.Ruhu şad olsun.Başımız sağ olsun.
Cüneyt Arkın: Sinemamıza oyuncu ve yönetmen olarak unutulmaz karakter ve eserler kazandıran değerli usta sanatçı dostum Kartal Tibet’in hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Emel Sayın: Kartal Tibet… Mekanın cennet olsun, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum
Mehmet Ali Erbil: Canım abim, biricik yönetmenim mekanın cennet olsun
Burak Özçivit: Zoraki Koca ilk işim değil ama ilk göz ağrımdı.Tam 14 sene oluyor… Senden o kadar çok şey öğrendim ki, seninle aynı sette olmak her şeyiyle müthişti. Verdiğin bütün emekler için çok teşekkür ederim. Duyunca çok üzüldüm. Allah senden razı olsun, mekanın cennet olsun. Bende yerin çok ayrı Kartal Baba
Ata Demirer: Güle güle Kartal Tibet.. Çocukluğumuzun Tarkan’ı , Arzu film ekolünün değerli yönetmeni mesela “tosun paşa” sevmeyen var mıdır? Güle güle
Ata Benli: Bir efsane daha aramızdan ayrıldı. Altar’ın oğlu Tarkan #KartalTibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.
Armağan Çağlayan: Altar'ın oğlu Tarkan.... Güle güle Kartal Tibet... Yattığınız yer incitmesin... #KartalTibet
Gülşen Bubikoğlu: Türk sinemasına çok büyük emek vermiş star oyuncularından , aynı zamanda senarist, önemli bir yönetmen KARTAL TİBET i kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Yönetmenliğini kendisinin yaptığı çok başarılı ve en popüler filmlerimden GIRGIRİYE de birlikte çalışmıştık. Çok değerli bir insandı. Huzurla uyusun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Selda Alkor: Sevgili Kartal sende gittin... Aynı yıl sinemaya 'merhaba' dedik ve "Senede Bir Gün" filmini yaptık. Hala kalplerde, hala akıllarda şarkısı bunca yıl dillerden düşmedi. Seyrederken çok özel bir yere gelmiş gibi hissediyorum. Etrafımdaki herkes gitti, içim acıyor. Nur içinde yatın.
Eray Demirkol: İlk yönetmenim bana nasıl duracağımı, nasıl bakacağımı öğreten adam #KartalTibet Allah rahmet etsin…
Orhan Aydın: Işık Söndü... Sahnelerden setlere alkışlarla dolu bir ömür. Toprağınız çiçekler koksun.
Simge Fıstıkoğlu: Türk Sineması'nın usta oyuncularından, yönetmen ve senarist #KartalTibet vefat etmiş. Sevenlerine ve ailesine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun
KARTAL TİBET'İN FİLMLERİ
Başrol oynadığı filmler
Oyuncu
Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit (1965) - Karaoğlan
Hıçkırık (1965)
Serseri Aşık (1965) - Doktor / Kartal Tibet
Ölmeyen Aşk (1966) - Ali
Çalıkuşu (1966) - Kamuran
Baybora'nın Oğlu (1966) - Karaoğlan
Kanunsuz Yol (1966)
Yiğit Kanı (1966)
Beyoğlu'nda Vuruşanlar (1966)
Fatih'in Fedaisi (1966) - Murat
Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966) - Ferdi
Ölüm Temizler (1966)
Bir Millet Uyanıyor (1966) - Yüzbaşı Davut
İnsan Bir Kere Ölür (1966)
Camoka'nın İntikamı (1966) - Karaoğlan
Arzunun Bedeli (1966)
Siyah Gül (1966)
Damgalı Kadın (1966)
Son Gece (1967) - Yüzbaşı Faruk
Parmaklıklar Arkasında (1967) - Ali Erhan
Osmanlı Kabadayısı (1967) - Deli Murat
Kader Bağı (1967) - Korkusuz Bill
Ölünceye Kadar (1967)
Paşa Kızı (1967) - Selim
Sefiller (1967) - Kemal/Sedat
Amansız Takip (1967)
Ömre Bedel Kız (1967) - Vedat
Hırsız Prenses (1967)
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1967)
Bizanslı Zorba (1967) - Karaoğlan
Karaoğlan Yeşil Ejder (1967) - Karaoğlan
Kara Davut (1967)
Kanunsuz Toprak (1967)
Elveda (1967)
Sabahsız Geceler (1968) - Salih
Nilgün (1968) - Ömer
İstanbul Tatili (1968) - Ali
Aşka Tövbe (1968) - Mübin
Kanun Namına (1968) - Murat
Tahran Macerası (1968) - Ali
Hırsız Kız (1968) - Ömer
Son Hatıra (1968) - Ferit
Funda (1968) - Vedat
Benim de Kalbim Var (1968) - Murat
Sarmaşık Gülleri (1968) - Necip
Sevemez Kimse Seni (1968) - Ferit
İngiliz Kemal (1968)
Mafia Ölüm Saçıyor (1968)
Bağdat Hırsızı (1968)
Deli Murat (1969) - Deli Murat
Tarkan (1969) - Tarkan
Yumurcak (1969) - Nihat
Cilveli Kız (1969) - Aydın
Boş Çerçeve (1969) - Ferit
Seninle Düştüm Dile (1969) - Kenan
Kızım ve Ben (1969)
Dağlar Şahini (1969) - Şahin
Çakırcalı Mehmet Efe (1969) - Çakırcalı Mehmet Efe
Namus Fedaisi (1969)
Namluda Beş Kurşun (1969)
Kötü Kader (1969)
Dağlar Kızı Reyhan (1969) - Kemal
Seven Ne Yapmaz (1970) - Fikret
Tarkan: Gümüş Eyer (1970) - Tarkan
Güller ve Dikenler (1970) - Eşper
Küçük Hanımefendi (1970) - Ömer
Fadime (1970) - Erol
Sevenler Ölmez (1970) - Kemal
Kıskanırım Seni (1970)
Kadın Satılmaz (1970)
Kaçak (1970) - Doğan
İşportacı Kız (1970) - Kartal
Aşk ve Tabanca (1970)
Arkadaşlık Öldü mü? (1970)
Son Nefes (1970)
Beyaz Güller (1970)
Ateş Parçası (1971) - Tarık Arman
Senede Bir Gün (1971) - Emin
Mahşere Kadar (1971) - Murat
Tarkan: Viking Kanı (1971) - Tarkan
Gelin Çiçeği (1971)
Ömrümce Unutamadım - Ömrümce Aradım (1971) - Doğan
Beklenen Şarkı (1971) - Selim
Sevenler Kavuşurmuş (1971) - Kenan
Tanrı Şahidimdir (1971)
Ölmeden Tövbe Et (1971)
Görünce Kurşunlayın (1971)
Aşk Uğruna (1971) - Civan Efe
Son Hıçkırık (1971) - İlhami/Ferit
Tarkan: Altın Madalyon (1972) - Tarkan
Karaoğlan Geliyor (1972) - Karaoğlan
Zulüm (1972) - Tarık
Kırık Hayat (1972) - Orhan
İtham Ediyorum (1972) - Aydın Hakman
Takip (1972)
Bir Pınar Ki (1972)
Zorbanın Aşkı (1972) - Ömer
Yalan Dünya (1972)
Ölüm Dönemeci (1972)
Sabu Kahraman Korsan (1972)
Vukuat Var (1972) - Muzaffer
Bitirimler Sosyetede (1973) - Veli
Bir Demet Menekşe (1973) - Kenan Manizade
Zambaklar Açarken (1973) - Oğuz Albatros
Bataklık Bülbülü (1973) - Yusuf
Aşk Mahkumu (1973) - Orhan
Bitirim Kardeşler (1973) - Veli
Tarkan: Güçlü Kahraman (1973) - Tarkan
Siyah Eldivenli Adam (1973) - Şeker Ahmet
Kaderim Kanla Yazıldı (1973)
Kabadayının Sonu (1973)
Şeytanın Kurbanları (1973)
Düşman (1973) - Murat
Sığıntı (1974) - Kemal Demir
Erkeksen Kaçma (1974) - Ahmet
Erkekler Ağlamaz (1974) - Yangın Mehmet
Gaddar (1974) - Doktor Kemal
Ölüm Tarlası (1974)
Curcuna (1975) - Bülent
Şabaniye (1984) - Kendisi
Öğretmen (1988) - Öğrenci Velisi
Uyanık Gazeteci (1988) - Sarhoş
Kim Bunlar Kim (1990) - Kendisi
Yönetmenliğini yaptığı filmler
Tosun Paşa (1976)
Cennetin Çocukları (1977)
Sultan (1978)
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978)
Şark Bülbülü (1979)
Umudumuz Şaban (1979)
Zübük (1980)
Sevgi Dünyası (1980)
Gol Kralı (1980)
Annem Annem (1980)
Mutlu Ol Yeter (1981)
Gırgıriyede Şenlik Var (1981)
Gırgıriye (1981)
Davaro (1981)
İffet (1982)
Gözüm Gibi Sevdim (1982)
Doktor Civanım (1982)
Baş Belası (1982)
Şalvar Davası (1983)
En Büyük Şaban (1983)
Çarıklı Milyoner (1983)
Aile Kadını (1983)
Şabaniye (1984)
Bir Sevgi İstiyorum (1984)
Ortadirek Şaban (1984)
Sosyete Şaban (1985)
Şendul Şaban (1985)
Şaban Pabucu Yarım (1985)
Keriz (1985)
Gurbetçi Şaban (1985)
Katma Değer Şaban (1985)
Milyarder (1986)
Yaygara 86 (1986)
Deli Deli Küpeli (1986)
Japon İşi (1987)
Arkadaşım ve Ben (1987)
Aile Pansiyonu (1987)
Öğretmen (1988)
Uyanık Gazeteci (1988)
Sevimli Hırsız (1988)
Deniz Yıldızı (1988)
İnatçı (1988)
Samanyolu (1989)
Talih Kuşu (1989)
Gülen Adam (1989)
Koltuk Belası (1990)
Duygu Çemberi (1990)
Kızlar Yurdu (1992)
Tanrı Misafiri (1993)
Süper Baba (1993)
Bizim Aile (1995)
Yasemince (1997)
Ah Bir Zengin Olsam (1999)
Demir Leblebi (1999)
Keloğlan-Süperoğlan (2000)
Sınır (2000)
Borsa (2000)
Karate Can (2001)
Şıh Senem (2003)
Hababam Sınıfı Merhaba (2003)
Ağa Kızı (2004)
AB'nin Yolları Taştan (2005)
Emret Komutanım (2005)
Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006)
Amerikalılar Karadeniz'de 2 (2006)
Zoraki Koca (2007)
Hayat Güzeldir (2008)
Senaryosunu yazdığı filmler
Gol Kralı (1980)
Davaro (1981)
Çarıklı Milyoner (1983)
Şabaniye (1984)
Sosyete Şaban (1985)
Şendul Şaban (1985)
Deli Deli Küpeli (1986)
Arkadaşım ve Ben (1987)
Duygu Çemberi (1990)
Editörlüğünü yaptığı eserler
Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006)
*Uçmağ: Türk ve Altay mitolojisinde Cennet. Uçmağ (Uçmak, Ocmah, Uçmah) olarak da söylenir.