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Kastamonu'da dolu ve sağanak hayatı felç etti

Kastamonu ve çevresini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları uluşım ve enerji hatlarını vurdu. Zaman zaman elektrikler kesildi. Yumurta büyüklüğünde doğu yağdığı iddia edildi.

04 Eylül 2022 Pazar 00:24
Kastamonu'da dolu ve sağanak hayatı felç etti


Kastamonu'da dolu ve sağanak hayatı felç etti


Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış, dolu ve fırtına nedeniyle vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Sağanağın günlük hayatı felç ettiği kentte bir binanın çatısından uçarak otomobilin üzerine düşen parçalar nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Bu arada bazı ilçelerden ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu yağışı görüntüleri geldi. Sosyal medyada vatandaşlar ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu görselleri paylaştı. Öte yandan il merkezinde çok sayıda su baskını ihbarı geldi.

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşandı. Sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısından düşen parçalar, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. 


Kastamonu merkezde gün içinde etkili olan yağış, akşam saatlerinde kuvvetini artırarak sağanağa dönüştü. Sağanak yağışla birlikte etkili olan kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Budamış Mahallesinde bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçalar park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobil içinde bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Öte yandan, merkeze bağlı birçok bölgede sağanak sele neden oldu. Fırtına ve tipi nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı yolları su bastı. Sağanak yağış bölgede etkili olmaya devam ediyor.

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