Kastamonu'da sel felaketi | 8 ilçede sel suları evleri bastı



Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağış, 8 ilçede sele neden olurken; köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı. İnebolu ilçesinde sel sularına kapılan 13 yaşındaki bir çocuk aranıyor. Bozkurt ilçesinden çok çarpıcı görüntüler geldi.

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağış, 8 ilçede sele neden olurken; köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı. İnebolu ilçesinde sel sularına kapılan 13 yaşındaki bir çocuk aranıyor. Bozkurt ilçesinden çok çarpıcı görüntüler geldi.



Felaket bölgesinde çatılara çıkan vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor. Yağmur devam ederken havadan kurtarmanın gün batımından önce bitirilmesi için çaba harcanıyor. Ankara, Çorum, Sivas ve Amasya'dan çok sayıda AFAD ekibi Kastamonu ilçelerine hareket etti. Bu arada yüksekliği 5 metreyi bulan sel sularının Bozkurt yakınlarındaki baraj kapaklarının açılmasından kaynaklandığı bildiriliyor. Vatandaşlara haber verilmeden açılmadan açılan kapaklar yüzünden Bozkurt ilçe merkezinde durumun son derece vahim olduğu haber veriliyor. Bozkurt ve çevresinde vatandaşların çatılarda bekleyişi devam ederken ilçe genelinde elektrikler kesik.

Sinop Ayancık, Türkeli'de sel baskınları hayatı durdurdu, bir hastane tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kastamonu , Bozkurt ilçesi ???????? pic.twitter.com/hpDiL8OUNA — Last Samurai (@Texas_7834) August 11, 2021

İNEBOLU'DA KAYBOLAN ÇOCUK ARANIYOR

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel sularına kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i bulmak için çalışma başlatıldı. İlçeye bağlı Özlüce köyünde yaşayan İbrahim Aydemir, bölgedeki yoğun yağışın ardından çocukları Erva ve Rabia Aydemir ile evden çıkarak aracına binmek isterken bir anda bölgedeki Zarvana Çayı'nın yükseldiğini ve aracı ile traktörünün sel sularına kapıldığını söyledi. Bu sırada 13 yaşındaki kızı Rabia Aydemir'in de sele kapıldığını belirten baba İbrahim Aydemir, olayın bir anda yaşandığı ifade etti. Sel sularına kapılan küçük kızın bulunması için çalışma başlatıldı. Ekiplerce bölgeden çıkarılan Erva Aydemir ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBIMIZ ÇOK ŞÜKÜR YOK

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Haber Global'de yaptığı açıklamada "Sahil yolu şu anda kapalı. Valimiz Bozkurt'a geçmek istedi, heyelan nedeniyle geçemedi. Biz havaalanında İçişleri Bakanımız gelmek üzere onu bekliyoruz. Bozkurt-Abana hattında durum ciddi. Can kaybımız yok çok şükür" ifadelerini kullandı.

Bozkurt ilçesi suya gömüldü

Binaların bodrum katlarında mahsur kalan 40 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Elektrik direklerinin devrildiği ilçede tarım arazileri de zarar gördü. Azdavay- Kastamonu yolu ise tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

BAŞKAN CİVELEK: DERE YATAKLARININ HEPSİ TAŞTI

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, dere yataklarının hepsinin taştığını söyleyerek, "Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı. İlçenin yarısı su altında kaldı. İlçede su, dere gibi akıyor mahallelerde. Şaşkınla izliyoruz" dedi.

Şenpazar ilçesinde de etkili olan şiddetli yağışla dereler taştı. İlçe merkezi sular altında kalırken, köprüler yıkıldı, yollar çöktü, araçlar sürüklendi. İş yerlerinde mahsur kalan 15 kişi, kurtarılırken, ilçeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Kastamonu’nın #bozkurt ilçesinden felaket ötesi görüntüler geliyor.

Afetler çağındayız ama kentleri afetlere dirençli ve dayanıklı hale getirme iradesi ortada yok. Bu ülkede herkes kaderine terk edilmiş vaziyette. Rant tek geçer akçe. pic.twitter.com/8XtFX3i52j — melis alphan ♀ (@melisalphan) August 11, 2021

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, "Bir afet durumu yaşıyoruz. Kepçe ve iş makineleriyle insanları evlerinden çıkarmaya çalışıyoruz. Köprülerimiz uçtu, su gittikçe yükseliyor. Allah beterinden korusun. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; balkonlarınıza çıkın, sizi oradan alalım. Rakımı yüksek olan yerlere çıkmamız gerekiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun, afet durumu yaşıyoruz" diye konuştu.

İNEBOLU DA KÖY SULAR ALTINDA

İnebolu'da da sel meydana geldi. İlçeye bağlı Özlüce köyünde Zarbana Çayı taştı. Köy sular altında kalırken, halk da evlerini terk etti. Bazı köylüler ise evlerinde mahsur kaldı. Araçlar, sel ile birlikte Karadeniz'e sürüklendi. Elektrik ve telefon şebekesinin çekmediği köyde büyük hasar oluştu. Zarbana Çayı'nın kenarındaki diğer köylerde de aynı manzara oluştu.

BOZKURT'TA ÇATIYA ÇIKTILAR

Bozkurt'ta şiddetli yağmurda ilçe merkezi, sular altında kaldı. Birçok iş yeri ve evi su bastı, araçlar sürüklendi. İlçe merkezinde sel sularının yükselmesiyle bölge halkı, büyük korku yaşadı. Alt katlarda mahsur kalanlar, ilk anda kurtarıldı ancak bazı bölgelerde yükselen sel suları nedeniyle binaların çatısına çıkanlar oldu. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.