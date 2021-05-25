Kastamonu otobüsünde skandal | Yolcuları bırakıp kaçtılar



İstanbul’dan özel bir otobüs firmasına ait otobüsten bilet alarak Karabük, Kastamonu ve Sinop illerine gitmek isteyen 24 yolcu, otobüse binerek yolculuğa başladı. Kocaeli TEM Otoyolu Körfez ilçesi sınırlarında seyir halinde olan otobüsün sürücüsü, aracın arıza yaptığını ve lastiğin patladığını söyleyerek girdiği dinlenme tesisinde aralarında ameliyatlı yaşlıların da bulunduğu yolcularını araçtan indirdi.

Bir süre tesiste bekleyen yolcular, otobüsün kendilerini terk ederek yola devam ettiğini fark edince firma yetkililerini aradı. Yolda kalan 24 yolcu, şoförün, bindikleri otobüs firması ile sözleşmesinin bittiği için kendilerini terk ettiğini öğrendi.

"FİRMAYA ZARAR VERMEK İSTİYORMUŞ"

"BİR YALANLA BURADA MAĞDUR KALDIK"

Otobüsten apar topar indirildiklerini söyleyen Hasan Uğuralan adlı yolcu, “Saat 08.00 aracı bu, Esenler'den kalkan. Bizi, ‘Lastik arızası var’ diyerek TEM tesislerinde indirdiler. Hiçbir şekilde bize bilgi vermediler, otobüsün çıkıp çıkmadığını söylemediler. Daha sonrasında otobüsten eşyalarımızı atar gibi buraya indirdiler. Sonrasında da çekip gittiler. Sonrasında öğrendiğimiz, bunlar anlaşmalı firmaymış. Bu anlaşmasını yolcular üzerindeyken feshederek firmaya zarar vermek istiyormuş. Türkiye’nin farklı noktalarında da bu işlem gerçekleştiriliyormuş. Biz şu anda ne muhatap ne de diyalog kuracak birini bulabiliyoruz. Gittim şoföre ‘Bizim canımız sana emanet, niye böyle yapıyorsun. Sen bizi götürüp bırakacaksın’ dedim, ‘Ben götürüp bırakamam. Başbakan, Cumhurbaşkanı gelse otobüsü buradan hareket ettiremem’ dedi. Sonra otobüsün arızalı olmadığını öğrendik. 2 saate yaklaştı buradayız biz” dedi.

Otobüs sürücüsünün yalan söyleyerek kendilerini otobüsten indirdiğini dile getiren Makbule İşler ise, “Bir yalanla burada mağdur kaldık. Bir telefon bulduk firma ile görüştük. Otobüs hazırlandı geliyor” diye konuştu.

"EŞYALARI NASIL HIZLI BIRAKTI, UÇTU GİTTİ"

Otobüs firmasının kendilerini mağdur ettiğini belirten Fikret Aşıkoğlu, “‘Başka araba gelecek’ dedi. Eşyaları nasıl hızlı bıraktı, uçtu gitti yani. Burası terminal değil, yol kenarında apar topar bıraktı bizi. Bunları yaşamak zorunda değiliz ki. Şoför, ‘Burada çalışanım, yolcuları indir dediler ben de onun için indiriyorum’ dedi” şeklinde konuştu.

ÖNCE POLİS, SONRA FİRMA

Yaklaşık 3.5 saat dinlenme tesisi açık alanında güneş altında kaldırımda bekleyen yolcuların yardımına ise ilk olarak polis ekipleri koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şikayetlerini dinlediği yolculara su ve içecek ikramı yaptı.

Bir süre daha bekleyen yolcular, firma tarafından Yalova’dan gönderilen başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam ettirildi.

