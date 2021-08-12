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Kastamonu | Sel felaketinde can kaybı artıyor

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinde 17 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı

12 Ağustos 2021 Perşembe 20:29
Kastamonu | Sel felaketinde can kaybı artıyor


Kastamonu | Sel felaketinde can kaybı artıyor


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Sinop'ta can kaybı ise 2'ye yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, dün Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 15, Sinop’ta 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır." denildi. 

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleriyle sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sinop'un Ayancık ve Kastamonu Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir. Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır. Bartın'da 237 personel, 1 arama köpeği, 16 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 74 iş makinesi, 1 bot ve 4 motopomp, Kastamonu'da 777 personel, 62 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 219 iş makinesi, 7 bot ve 11 motopomp, Sinop'ta 585 personel ile 8 helikopter, 80 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 27 ambulans, 109 iş makinesi, 3 bot ve 2 motopomp ile görev yapılmaktadır."

Açıklamada, bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla sevk edilen personel ve araç sayılarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"AFAD 65 personel ve 10 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığı 17 personel ve 14 bot, Jandarma Genel Komutanlığı 417 personel, 5 arama kurtarma köpeği, 5 kadavra köpeği, 1 mobil mutfak tırı, Emniyet Genel Müdürlüğü 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 5 personelden oluşan ekip ile 5 bin kişilik yemek kapasiteli mobil mutfak tırı, 25 Büyükşehir/Merkez/İlçe Belediyesi 10 itfaiye ekibi, 27 iş makinesi ve 3 jeneratör, Tarım ve Orman Bakanlığı 8 itfaiye aracı, 10 arazöz, 4 greyder, 4 dozer ve 5 ekskavatör ile DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesi sevk edilmiştir."

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Son Güncelleme: 12.08.2021 20:53
Anahtar Kelimeler:
KastamonuSinopAyancık
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