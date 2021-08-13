Kastamonu'da afet bölgesine TELE1 ekibi alınmadı
Kastamonu ve Sinop'u sarsan son gelen bilgilere göre 38 vatandaşımızın can verdiği Kastamonu'ya hükümete muhalif bazı kanallara ve internet medyasının giriyine izin verilmediği ortaya çıktı. Gece yarısı Gazeteci Yazar Merdan Yanardağ'ın sunduğu, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Gazeteci Yazar Fikret Bila, Deprem ve Su Baskınları Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, Emekli General Haldun Solmaztürk'ün katıldığı program sırasında, TELE1 Muhabiri Engin Açar, ekibin Kastamonu'ya alınmadığını söyledi.
Jandarma ekibi tarafından bölgeye sokulmayan TELE1 ekibiyle birlikte çok sayıda muhalif internet sitesi temsilcisinin Kastamonu Valiliği'nin talimatıyla geri çevrildiği iddia edildi.