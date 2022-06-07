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Katiller, fuhuştan ceza alanlar bile vatandaşlık alıyorlar

Pakistanlı, Afgan, Cezayirli, Suriyeli, değişik arap ülkeleri ile Bangaldeş'ten yurda kaçak olarak girenlere vatandaşlık vaad eden şirketin el ilanlarında katillere bile çağrı yapılması dikkat çekiyor.

07 Haziran 2022 Salı 08:49
Katiller, fuhuştan ceza alanlar bile vatandaşlık alıyorlar

Katiller, fuhuştan ceza alanlar bile vatandaşlık alıyorlar


Türkiye'yi adeta işgal eden, Afgan, Pakistan ve Suriyeli'lere vatandaşlık almasına aracılık eden şirketlerin hazırladığı ilanlar akıllara zarar ifadelerle dolu. Kamyon kasalarında büyük şehirlere sürüler boşaltılan kaçaklarla mücadelede önlemler yetersiz kalırken, büyük kentleri işgal edenler için el ilanlarında kullanılan kriminal ifadeleri görenler şoke oldu.

İstanbul'da bazı noktalarda elektrik direklerine asılan ilanlar, adeta “Nerede bu devlet?” dedirtti. Göç İkamet Danışmanlık isimli bir şirket, “Fuhuş, adam öldürme gibi ağır suçlardan Türkiye'ye giriş yasağı konanların yasaklarını kaldırma” vaadinde bulunuyor.


Türkiye’de sığınmacı krizi gündemden düşmezken her geçen gün sosyal medya düşen görüntüler daha çok şaşırtıyor. İstanbul’un belli noktalarında elektrik direklerine Göç İkamet ve Danışmalık isimli bir şirket tarafından asılan ilanlarda yabancılara oturma ve çalışma izni verdiği belirtiliyor. Yabancılar oturma ve çalışma izni başlığıyla asılan ilanda yer alan internet sitesinde ise "Fuhuş, adam öldürme gibi ağır suçlardan Türkiye'ye giriş yasağı konanların yasaklarını kaldırma" vaadinde bulunuluyor. Şirketin iletişim bilgileriyle birlikte İstanbul'daki bazı elektrik direklerine astığı ilanlar dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Vatandaşlık
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