Kavala için aynı karar | İki davanın tek tutuklu sanığı

Osman Kavala Davası'nda mahkemeden oy çokluğu ile tutukluluğunun devamına karar verildi. Çarşı davasıyla birleşen Gezi Parkı eylemleri davasına bugün İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala, adil yargılama haklarının ortadan kalktığını belirterek, duruşmalara katılmayacağını açıklamıştı. Savcı, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti, karar için mahkeme ara verdi.

Savcı, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti, karar için mahkeme ara verdi.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek davanın 8 Ekim 2021 tarihinde görülen bir önceki duruşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini hedef alan sözleri üzerine Osman Kavala “Bu şartlar altında adil bir yargılama yapılmasına imkân kalmadığından, bundan sonra duruşmalara katılmamın ve savunma yapmamın anlamsız olacağına inanıyorum” sözlerini kullanmıştı.

Duruşma öncesinde açıklama yapan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, "2017 yılından bu yana somut hiçbir delil olmadığı halde siyasi bir tutsak olarak tutukluluğu devam eden Osman Kavala bir kez daha yargılanmak isteniyor. Yeryüzündeki tüm renklere sahip çıkan 'Gezi Direnişi'nin siyah ve beyazı olan çArşı ailesi bir kez daha yargılanmak isteniyor, bu beyhude çabanıza izin vermeyeceğiz. Gezi umuttur, yargılanamaz " dedi.

Köymen açıklamasında Osman Kavala'nın 'siyasi tutsak' olduğunu belirterek, serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti oy çokluğuyla Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verdi. Bir sonraki duruşma 17 Ocak 2022'ye ertelendi.

