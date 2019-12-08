Kayıp kız Zehra Dursun'dan 6 gündür haber alınamıyor





Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek ayrılan 15 yaşındaki kızdan 6 gündür haber alınamıyor.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 15 yaşındaki kızdan 6 gündür haber alınamıyor. Kızlarından haber alamayan anne Bilge Dursun polis karakoluna giderek yardım istedi.

İHA'nın haberine göre, geçen salı günü Ayaspaşa Mahallesi'ndeki amcasının evinden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek çıkan Zehra Dursun'dan (15) bir daha haber alınamadı. Kızının eve dönmemesi üzerine anne Bilge Peker, Yeni Mahalle Polis Amirliği'ne giderek durumu bildirdi. Zehra Dursun'un bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten anne Bilge Peker, kızının biran önce bulunmasını istedi.