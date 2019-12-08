Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
108869
ALTIN
271.535
DOLAR
5.7701
STERLİN
7.5976
EURO
6.3816

Kayıp kız Zehra Dursun'dan 6 gündür haber alınamıyor

Evinden okul malzemesi almak için kırtasiyeye diyerek çıkan 15 yaşındaki Zehra Dursun'u, ailesi her yerde arıyor.

Kayıp kız Zehra Dursun'dan 6 gündür haber alınamıyor

Evinden okul malzemesi almak için kırtasiyeye diyerek çıkan 15 yaşındaki Zehra Dursun'u, ailesi her yerde arıyor.

08 Aralık 2019 Pazar 16:11
Kayıp kız Zehra Dursun'dan 6 gündür haber alınamıyor

Kayıp kız Zehra Dursun'dan 6 gündür haber alınamıyor



Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek ayrılan 15 yaşındaki kızdan 6 gündür haber alınamıyor.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 15 yaşındaki kızdan 6 gündür haber alınamıyor. Kızlarından haber alamayan anne Bilge Dursun polis karakoluna giderek yardım istedi.

İHA'nın haberine göre, geçen salı günü Ayaspaşa Mahallesi'ndeki amcasının evinden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek çıkan Zehra Dursun'dan (15) bir daha haber alınamadı. Kızının eve dönmemesi üzerine anne Bilge Peker, Yeni Mahalle Polis Amirliği'ne giderek durumu bildirdi. Zehra Dursun'un bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten anne Bilge Peker, kızının biran önce bulunmasını istedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB'de yeni atamalar 
İBB'de yeni atamalar 
Bugün hava nasıl olacak? | Buz ve don olayına dikkat
Bugün hava nasıl olacak? | Buz ve don olayına dikkat
Kamyon kasasına doldurdukları köpekleri ormana atacaklardı
Kamyon kasasına doldurdukları köpekleri ormana atacaklardı
İBB'den kadına yönelik şiddete durdurmak için turunculu çağrı
İBB'den kadına yönelik şiddete durdurmak için turunculu çağrı
Ambulans skandalı | Fenalaşan adamı yolda indirdiler
Ambulans skandalı | Fenalaşan adamı yolda indirdiler
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman cinayeti, katil doktordan hakaret mesajları
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman cinayeti, katil doktordan hakaret mesajları
İmamoğlu'ndan Veysel Eroğlu'na anlamlı cevap, Kamu konuları emir beklemez
İmamoğlu'ndan Veysel Eroğlu'na anlamlı cevap, Kamu konuları emir beklemez
Metrobüs hattı kadın güvenlik görevlilerine emanet
Metrobüs hattı kadın güvenlik görevlilerine emanet

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim