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Kaymakam, misafirleri ile yedi içti, yemek parasını ödemeden gitti

Artvin Yusufeli ilçesi Kaymakamı bir lokantada iki misafiri ile 'döner' ardından pilav ve tatlılar yedi, çayını suyunu içti, iş hesap ödemeye gelince 'Beğenmedim' diyerek fırça attı gitti

08 Kasım 2023 Çarşamba 08:13
Kaymakam, misafirleri ile yedi içti, yemek parasını ödemeden gitti






Kaymakam, misafirleri ile yedi içti, yemek parasını ödemeden gitti


Gittiği lokantada yanında misafirleri ile birlikte yemek yiyen Artvin'in Yusufeli ilçe Kaymakamı Hacı Kerim Meral, işletme sahibine yemekleriniz iyi değildi diyerek hesap ödemeden ayrılması tepkilere neden oldu. Bakanlık Kaymakam Meral hakkında soruşturma açarken, lokanta sahibi herkese yaptıkları hizmeti kaymakama da yaptıklarını belirterek "Canı sağ olsun" dedi.

Artvin'in döneriyle ünlü ilçesi Yusufeli'nin kaymakamı Hacı Kerim Meral, iddialara göre yemek yediği restoranda döneri beğenmeyince hesabı ödemeden mekanı terk etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, 6 Kasım Pazartesi günü saat 12.17'de meydana geldi. Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçede faaliyet bulunan bir restorana 2 misafiriyle geldi. Aile salonunda oturan Meral, siparişi almaya gelen garsona cağ döner istediğini söyledi. Garson, genel olarak işletmelerinde iş yoğunluğu nedeniyle saat 11.00'den sonra cağ döner kesmediklerini porsiyon olarak hizmet verebileceklerini dile getirdi.

Ardından Kaymakam Meral, porsiyon döner siparişi verdi. Misafirleriyle birlikte dönerlerini yiyen ardından, tatlı yiyerek çaylarına içip kasaya doğru yönelen Kaymakam Meral, diğer müşterilerin yanında sesli bir şekilde işletme sahibi Ferhat Kodat’a döneri, pilavı, sütlacı beğenmediğini dile getirerek işletmeden ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ferhat Kodat, ”Kısa süre önce yeni ilçemize taşındık. Zaten zor bir süreç geçiriyoruz. Kaymakamımızın, davranışı bizi üzmüştür. Hesabı ödemesin, canı sağolsun fakat müşterilerimizin yanında bizi rencide etmesi beni ve çalışan arkadaşlarımızı üzmüştür. İlk kez işletmemize geliyor. Herkese diğer müşterilerimize nasıl hizmet ediyorsak kaymakamımıza da aynı hizmeti verdik. Kasaya gelip bağırarak 'Yemeği beğenmedim, tatlıyı beğenmedim bu yüzden hesap ödemiyorum' deyip çıktı gitti. Biz de canı sağ olsun deyip kendilerine kolonya ikramında bulunduk” ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Artvin’in Yusufeli ilçesinde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, iddialara göre yemek yediği restoranda döneri beğenmedim diyerek hesabı ödemedi. Konu gündem olurken, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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