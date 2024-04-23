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Kayseri'de provakatöre sert tepki | Gözaltına alındı

Türkiye egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti'ne verildiği günü bayram olarak kutlarken, provakatörler boş durmadı. Kutlama törenlerinin yapıldığı alana giren provakatöre tepki yağdı

23 Nisan 2024 Salı 12:38
Kayseri'de provakatöre sert tepki | Gözaltına alındı






Kayseri'de provakatöre sert tepki | Gözaltına alındı



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Her fırsatta milli egemenliğe, Atatürk ve ilkelerine düşmanlığıylı kin kusmayı alışkanlık haline getirenler ise yine boş durmadı. Kayseri'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk bırakılırken ortaya çıkan yobaz 'Puta tapmayın' diye bağırırken, vatandaşlar da tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.


Karaköse'nin çelenk sunmasından hemen önce alana giren R.K. iki elini havaya kaldırıp, yana doğru açarak, "Ey Müslümanlar puta tapmayın" diye bağırdı.

Tören alanında bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından hızla alandan uzaklaştırılan R.K., emniyete götürüldü.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde akıl sağlığının yerinde olmadığını söylediği öğrenilen R.K., rapor alınması için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gerici provakatörün ifadesi alınırken, olaya sosyal medyadan vatandaşlar tepki yağdırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Kayseri23 NisanProvakatör
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