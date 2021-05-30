Kayseri Gezilecek Yerler

İç Anadolu Bölgesi'nin köklü geçmişe sahip büyük şehirlerinden biri olan Kayseri, bölgenin tarih ve kültür bakımından yüksek dokusuyla öne çıkan önemli destinasyonlar arasındadır. Kayseri gezilecek yerler arasında Selçuklulara ait eserler ağırlıkta olmak üzere, Bizans, Roma ve Osmanlı eserlerini sıklıkla görebilirsiniz.

Kayseri merkez ve ilçelerinde birçok tarihi yapı şehrin tarihine tanıklık ederken, eşsiz doğal güzellikleri de Kayseri sınırları içerisinde bulmak mümkündür. Kayseri'yi detaylı bir şekilde gezerek özellikle tarihi yapılarını incelemek için, bir haftanızı Kayseri geziniz için ayırmanız gerekir.

Kayseri Gezilecek Yerler

Kayseri Hayvanat Bahçesi

Cırgalan mevkiinde bulunan Kayseri hayvanat bahçesi, aralarında birçok yabani hayvanın da bulunduğu 160 türden fazla hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Hayvanat bahçesinde 160 farklı hayvan türü bulunurken, toplamda ise 2 binden fazla hayvan yer almaktadır.

Şehir merkezine toplu taşıma araçları ile yaklaşık 15 dakikalık mesafede bulunan hayvanat bahçesi, yılın her mevsimi ziyaretçilere açıktır.

Soğanlı Vadisi

İçerisindeki çok eski zamanlarda insanların kayaları oyarak yaptıkları kilise ve yaşam alanları nedeniyle dikkat çeken Soğanlı Vadisi, birçok kaya kilisesine ev sahipliği yapmaktadır.

Milattan sonra 4. Yüzyılda inşa edildiği bilinen kaya kiliseleri ve evler, Soğanlı Vadisi'ne tarihi bir değer kazandırmaktadır.

Kapuzbaşı Şelaleleri

Şehir merkezine 150 kilometrelik uzaklıktaki Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri, Kayseri gezilecek yerler arasındaki dikkate değer en önemli doğal güzelliklerinden biridir.

40 ile 60 metre yükseklikten akan şelaleler, kartpostallık görüntüsüyle ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Toplamda 7 şelalenin bulunduğu keşif noktası, ilkbahar ve yaz aylarında insanlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilir. Şelalelerden 3 tanesi devasa kayaların içinden akarak, farklı bir görüntü ortaya koymaktadır.

Kayseri Ulu Camii

Anadolu'da Selçuklular tarafından ilk kez Asya tuğla tekniği kullanılarak yapılan yapı olma özelliğini taşıyan Kayseri Ulu Camii, Camii-Kebir ismi ile de anılmaktadır.

1134 yılında yapılan Ulu Camii, aslında büyük bir külliyenin parçası olsa da külliyeden geriye sadece cami ve iki türbe kalmıştır.

Seyyid Burhaneddin Türbesi

Kayseri'de inanç turizmi bakımından önemli merkezlerden biri olan Seyyid Burhaneddin Türbesi, merkezden 500 metre uzaklıktaki Seyyid Burhaneddin mezarlığı içerisinde bulunmaktadır.

Toplu taşıma araçlarının son duraklarında yer alması nedeni ile kolay bir ulaşıma sahip olan türbede, Mevlana'nın hocası olarak bilinen Seyyid Burhaneddin hazretleri yatmaktadır.

Mevlana'ya eğitim verdikten sonra Seyyid Burhaneddin hazretleri Kayseri'ye dönmüş ve 9 yıl Kayseri'de yaşadıktan sonra kimi kaynaklara göre 1244 yılında, kimi kaynaklara göre ise 1241 yılında burada vefat etmiştir. Türbe ise Osmanlı döneminde Ankara valisinin yardımı ile 1892 yılında inşa edilmiştir.

Karatay Han

Kayseri Malatya yolu üzerinde bulunan Karatay Han, klasik Selçuklu mimarisi ile inşa edilmiştir. Özellikle taç mahal kısmının muhteşem işlemesi, diğer Selçuklu eserlerinde olduğu gibi görenleri kendine hayran bırakmaktadır. Han içerisinde ve dışarısında, güvercin ve aslan gibi farklı hayvan kabartmaları bulunmaktadır.

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti

Kayseri'nin en muhteşem doğal güzelliklerinden biri olan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, kuş gözlemcileri ve doğaseverlerin Kayseri gezi rehberi listelerinde yer alan önemli destinasyonlardan biridir.

Birçok kuş gözlem kulesinin bulunduğu Sultan Sazlığı, şehir merkezinden 70 kilometre uzaklıkta yer alır. Toplamda 300 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cenneti, kuşların göç güzergâhında yer alması nedeniyle göç mevsimlerinde daha fazla kuş türünü misafir etmektedir.

Kurşunlu Camii

Adını almış olduğu Kurşunlu Camii parkı içerisinde yer alan Kurşunlu Camii, Kayseri'deki Mimar Sinan'ın eserlerinden biridir. Osmanlı mimarisinin muhteşem detaylarını yansıtan Kurşunlu Camii, şehir meydanından 100 metrelik uzaklıkta yer almaktadır.

Hemen ön kısmında bulunan Mimar Sinan Parkı ve içerisinde Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi bulunmaktadır. Sahabiye Medresesi, Hacı Kılıç Medresesi, Gülük Camii ve farklı tarihi yapılar ile çok yakın bir mesafede olması nedeniyle, Kurşunlu Camii merkez konumda yer almaktadır. Kubbe kısmının kurşun kaplama olması nedeniyle bu isimle anılan tarihi cami, 1573 yılında inşa edilmiştir.

Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi

1191 yılında inşa edilen Ermeni kilisesi, Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan tarafından 2009 yılında Kayseri'de bulunan gayrimüslim vatandaşların ibadeti için açılmıştır.

Kayseri'deki Ermeni asıllı 2 vatandaş tarafından restore edilen tarihi kilisenin, Kayseri'deki ilk Ermeni kilisesi olduğu bilinmektedir.

Mimar Sinan Parkı

Şehrin gürültüsünden az da olsa uzaklaşarak biraz kafa dinlemek için ideal mekânlardan biri olan Mimar Sinan Parkı, aslında şehir merkezinin kalbinde yer almaktadır.

Şehir merkezinde yer almasına rağmen insanların önemli dinlenme mekânlarından biri olan Mimar Sinan Parkı, sakin yapısıyla dikkat çekmektedir. Park içerisinde kafe ve çay evleri, parkı ziyaret eden vatandaşlara hizmet vermektedir. Parkın tam ortasında bulunan Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi ve müze önündeki Mimar Sinan heykeli, parka ayrı bir hava katmaktadır.

Erciyes Dağı ve Kayak Merkezi

Kayseri'nin sembol doğal güzelliklerinden biri olan Erciyes Dağı, tüm heybeti ile şehir merkezinden 20 kilometrelik mesafede yer almaktadır. Yaz aylarında oksijenin bol olduğu tekir yaylası nedeniyle ziyaret edilen Erciyes Dağı, kış aylarında ise Erciyes Kayak Merkezi ile ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Avrupa standartlarında modern kayak tesislerine sahip olan Erciyes Kayak Merkezi, Kayserili vatandaşların yanı sıra çevre illerden gelen insanların da yoğun ilgisi ile karşılaşmaktadır.

Ali Dağı

Yamaç paraşütü için son derece elverişli olması nedeniyle dağcılık ve yamaç paraşütü ile ilgilenen kişilerin ziyaret noktalarından biri olan Ali Dağı, aynı zamanda 3 katlı yer altı şehri ile turistlerin ilgisini çekmektedir. Şehir merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Talas ilçesi sınırlarında bulunan Ali Dağı, Erciyes Dağı ile şehre muhteşem bir görüntü kalkmaktadır.

Sahabiye Medresesi

Kent meydanında bulunan önemli Selçuklu eserleri arasındaki Sahabiye Medresesi, Selçuklu mimarisinin inceliklerini yansıtan yapılar arasındadır. 1267 senesinde mescit ve bir çeşme ile birlikte Sahip Ata Fahreddin Ali talimatı ile yapılan medresenin, camisi yıkılmış olsa da çeşmesi medrese dışında yer almaktadır.

Geometrik şekilli muhteşem taş işçiliğinin örneklerini taşıyan Sahabiye Medresesi, Kayseri merkezde gezilecek yerler arasındadır.

Hacı Kılıç Medresesi

Mimar Sinan Parkı'nın karşısında ve Sahabiye Medresesi'nin biraz ilerisinde bulunan Hacı Kılıç Medresesi, Selçuklu döneminden kalma tarihi yapılardan biridir. Yine diğer eserler de olduğu gibi Selçuklu mimarisinin detaylarını ziyaretçilerine sunan Hacı Kılıç Medresesi, günümüzde cami olarak hizmet vermektedir.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı

Geniş yapısı ve tarihi yapılara ev sahipliği yapması ile dikkat çeken Kayseri Cumhuriyet Meydanı, belki de Türkiye'de en fazla tarihi yapıyı bir arada sunan meydanlardan biridir.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nın ortasına gelip çevrenize baktığınızda, onlarca tarihi eseri olduğunuz yerden rahatlıkla görebilirsiniz. Kayseri Kalesi, Bürüngüz Camii, Kurşunlu Camii, Sahabiye Medresesi, Kapalı Çarşı, Erciyes Dağı, Ali Dağı ve Hacı Kılıç Medresesi gibi yerleri, meydanın herhangi bir noktasından görebilirsiniz.

Erdemli Harabeleri

Yapılan kazı çalışmaları sonrasında önemli arkeolojik eserlerin çıkarıldığı Erdemli Harabeleri, il merkezinden 70 kilometre mesafedeki Yeşilhisar ilçesinde bulunmaktadır.

Bizans döneminden kalma yerleşim yerlerinden biri olan Erdemli Harabeleri içerisinde, 11 farklı tarihi kilise bulunmaktadır. Vadi içerisinde yer alması sebebiyle kiliselerin yanı sıra, harabelerin çevresinde birçok tarihi yerleşim yeri de vardır.

Kayseri Saat kulesi

1906 yılında kare planı üzerine inşa edilen Kayseri Saat Kulesi, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yer almaktadır. 3 katlı dar bir yapı olan saat kulesi, hemen arkasında bulunan Bürüngüz Camii ve Kayseri Kalesi ile şehir meydanına bambaşka bir güzellik katmaktadır.

Kayseri Kalesi

Tam olarak şehir meydanında yer alan Kayseri Kalesi, Romalılar tarafından yapılmıştır. Milattan sonra 6. Yüzyılda yapıldığı bilinen Kayseri Kalesi’ne daha sonra Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar çeşitli eklemeler yapmıştır.

Günümüzde yapılan restorasyon çalışmaları sonrası şehrin önemli sosyal alanlarından biri haline gelen kalenin içerisinde, müze ve cafe gibi farklı alanlar vatandaşlara hizmet vermektedir.

Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi

Selçukluların tıbba verdiği önemin somut örneklerinden biri olan Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, 1206 yılında şifahane olarak inşa edilmiştir. Selçuklu hükümdarlarından Gıyaseddin Keyhüsrev'in kardeşi olan Gevher Nesibe Hatun talimatı ile yaptırılan şifahane, hastalıklara tedavi bulmak için birçok çalışmanın yapıldığı merkezlerden biridir.

Gevher Nesibe ölümcül bir hastalığa yakalanmış ve abisinden tedavi çalışmaları için, bir tıp merkezi yaptırmasını istemiştir. Günümüzden müzeye çevrilen yapının içerisinde, Selçukludan günümüze kadar kullanılan farklı tıp araç gereçleri sergilenmektedir.

Gülük Camii

Mimar Sinan Parkı içerisinde bulunan Gülük Camii, aslında büyük bir külliyenin parçalarından biridir. Külliyeden geriye kalan tarihi cami danişmentliler döneminde yapılmıştır.

Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi

Kurtuluş Savaşı’nda son sınıf öğrencisi 62 kişinin gönüllü olarak savaşa katılıp şehit olması nedeniyle o dönem hiç mezun veremeyen Kayseri Lisesi, 1904 yılında inşa edilmiştir.

Neo klasik mimarlık anlayışının hâkim olduğu tarihi yapı, lise olarak hizmet verirken Abdullah Gül ve Turgut Özal gibi önemli siyasetçileri mezun etmiştir. 2011 yılında tadilat çalışmaları yapılmış ve Kayseri Lisesi müzeye çevrilmiştir.

Ağırnas Yeraltı Şehri

Yılın her günü ziyaret edebileceğiniz Ağırnas Yeraltı Şehri, köklü tarihi nedeniyle Kayseri gezilecek yerler arasındaki önemli keşif noktalarından biridir.

Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas Kasabasında bulunan yeraltı şehri, özellikle erken dönem Hıristiyanların baskılardan kaçarak ibadetlerini rahat yapmak için inşa ettikleri yerleşim yerleri arasındadır. Ağırnas Yeraltı Şehri il merkezinden 35 kilometre uzaklıkta yer alır.

Hunat Hatun Camii ve Külliyesi

Şehir merkezinde Kayseri Kalesi ile arasında sadece bir yol bulunan külliye, Kayseri'nin en fazla ziyaret edilen yapıları arasındadır. Selçuklu hükümdarının eşi Hunat Hatun tarafından yaptırılan külliye içerisinde medrese, hamam, kümbet ve cami gibi yapılar bulunur.

Cami günümüzde ibadete açık olup, hamam kısmı kadın ve erkek olarak aslına uygun olarak hizmet verirken, külliyenin önemli parçalarından biri olan medresede cafe ve kültür alanı olarak kullanılmaktadır. Hunat Hatun Camii ve Külliyesi’nin, 1238 yılında yapıldığı bilinmektedir.

Kayseri Mutfağı

Birbirinden farklı lezzetlere ev sahipliği yapan Kayseri mutfağının en meşhur yemeği, hiç şüphesiz Kayseri mantısıdır. Bir kaşığa 40 tane mantının sığması ile meşhur olan mantının yanı sıra, Kayseri yağlaması da şehre özgür lezzetler arasındadır. Kayseri pastırması ve sucuğu ise büyükbaş hayvanların en lezzetli kısımlarından yapılmaktadır.