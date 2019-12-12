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Kaza değil cinayet | Kırmızı ışıkta beklerken toruyla can verdi

Edirne Uzunköprü ilçesinde kırmızı ışıkta babaannesiyle birlikte bekleyen Ecem Akgün, hızla gelen aracın çarpmasıyla birlikte can verdi.

12 Aralık 2019 Perşembe 19:12
Kaza değil cinayet | Kırmızı ışıkta beklerken toruyla can verdi


Kaza değil cinayet | Kırmızı ışıkta beklerken toruyla can verdi


Trafik kurallarını hiçe sayan magandaların yaşattığı dehşetin adresi Edirne Uzunköprü, Ecem Akgün ile babaannesi Emine Akgün, okul çıkışında karşıdan karşıya geçmek için kırmızı ışıkta beklerken, katil ruhlu sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu can verdi. Kazaya neden olan 22 LG 737 plakalı aracın sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. 

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde 11 yaşındaki Ecem Akgün ile babaannesi Emine Akgün, okul çıkışı eve gitmek için trafik ışıklarında bekledikleri sırada, C.Y.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybetti

Kaza, Kırcasalih beldesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. C.Y.'nin kullandığı 22 LR 737 plakalı araç, okul çıkışı eve gitmek için trafik ışıklarında bekleyen Kırcasalih Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ecem Akgün ile babaannesi Emine Akgün'e çarptı.
Kazanın ardından bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ecem ve babaannesine müdahale ederken, polis ekipleriyse yolda güvenlik önlemi aldı.  

Ecem Akgün, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybederken babaannesi Emine Akgün ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, sürücü C.Y.'yi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
22 LG 737EdirneUzunköprü
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