H1 Kedi ve Köpeklere Mama Önerileri

Kedi ve Köpeklere Mama Önerileri evcil hayvanları için en kaliteli ve en iyi mamayı seçmek isteyenlerce araştırılan bir konu olmuştur.

Evcil hayvan bakımının ne kadar zor olduğunu bilmekteyiz. Özellikle son dönemlerde birçok kişinin kedi ve köpeği başlıca evcil hayvan listesine eklediğini ve beslemeye çalıştığını görebilmek mümkündür. Fakat birçok kişi de bu hayvanlara nasıl davranacağı, nasıl bakacağı ve hangi mamayı tercih edeceği konusunda araştırma yapmaktadır. Sizlerde evcil hayvanlarınıza hangi mamaları tercih edeceğiniz konusunda bir araştırma gerçekleştiriyorsanız, kedi ve köpeklere vereceğimiz mama önerilerinden faydalanabilirsiniz. Sizlere bu haberde Kedi ve Köpeklere Mama Önerileri konusundan bahsedeceğiz.

Kedi ve Köpeklere Mama Önerileri





Kedi ve Köpeklere Mama Önerileri konusundan bahsetmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara dikkat etmeniz evcil hayvanınız için en doğru ve en iyi tercihi yapmanızda sizlere fayda sağlayacaktır. Sizler için hem dikkat edeceğiniz hususları hem de kedi ve köpeklerinizin için erişebileceğiniz en güzel mama çeşitlerini listeleyeceğiz. Peki, mama seçiminde dikkat edilmesi gerekenler ve mama önerileri nelerdir? Gelin, hep birlikte bakalım.

Kedi ve Köpek Maması Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kediler gibi köpek dostlarımızın da sağlıklı beslenmesi oldukça önemli bir detaydır. Bu nedenle mama seçiminde dikkat etmeniz gereken bazı önemli hususlar yer almaktadır. Bu hususlara dikkat etmeniz kedi ya da köpeklerinize en güzel mamayı sunmanızda sizlere yardımcı olacaktır. Hemen maddeler halinde sizlere dikkat edeceğiniz hususları aktaralım.

Kedi ve Köpeğinizin Yaşı: Mama tercihlerinizin arasında yüzlerce mama arasından köpeğinizin ve kedinizin yaşına uygun olanı seçmeniz gerekmektedir. Köpekler ve kediler için her yaş aralığına özel mamalar bulunmaktadır. Yaş aralığı için en uygun mamayı bulmanız evcil hayvanınızın mamasını beğenmesi ve sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Kedi ve Köpeğinizi İdeal Kilosu: Kedi ve köpeğinizin ideal kilosunun dışına çıkması sağlık sorunlarını beraberinde getiren bir durum olacaktır. Bu nedenle kedi ve köpeğinizin ideal kilosunu koruyabilecek ve uygun olacak mamaları inceleyerek tercih yapmanız çok daha faydalı olacaktır.

Alerji ve Diğer Özel Durumlar: Kedi ve köpeklerin bazı çeşitli besinlere alerjisi olabilir veya daha farklı bir ekstra durum söz konusu ile karşı karşıya kalınabilir. Mama içeriğinde köpeğinize yan etki yapabilecek ya da özel bir durumunu tetikleyecek bir içeriğe sahip olmamasına dikkat ederek tercihte bulunmanız gerekmektedir.

Kedi ve Köpeklere Mama Önerileri

Kedi ve Köpeklere Mama Önerileri, evcil dostlarımız tarafından en çok beğenilen ve en çok ön plana çıkan mamalardan derlenerek sizlere sunulmuştur. Belirtmiş olduğumuz hususlara dikkat ederek sizlerde bu mamaları tercih ederek kullanabilirsiniz. Hemen sizler için kedi ve köpek mamaları ile ilgili önerilerimizi paylaşalım.

1- La Vital Kedi ve Köpek Maması

La Vital, tıpkı kedi mamalarında olduğu gibi köpek mamalarında da son derece iddialı ve kesinlikle gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. La Vital köpek maması; küçük ırk, orta ırk ve büyük ırk köpeklerin tüketimine de uygun birbirinden besleyici kuru mama seçeneklerini sunmaktadır. La Vital kedi ve köpek maması çeşitlerini listeleyecek olursak;

Küçük Irk Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması

Büyük Irk Kuzu Etli Yavru Köpek Maması

Büyük Irk Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması

Büyük Irk Somonlu Yetişkin Köpek Maması

Büyük Irk Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması

Küçük Irk Somonlu Yetişkin Köpek Maması

Orta Irk Somonlu Yetişkin Köpek Maması

Küçük Irk Kuzu Etli Yavru Köpek Maması

Küçük Irk Somonu Yavru Köpek Maması

Kitten Salmon Formula Kedi Maması

Maintenance Adult Chicken Formula Kedi Maması

Sterilised Adult Lamb Formula Kedi Maması

Sterilised Adult Salmon Formula Kedi Maması

Sensitive Adult Salmon Formula Kedi Maması

Hairball Adult Lamb Formula Kedi Maması

Cat Senior Adult Duck Formula Kedi Maması

La Vital köpek ve kedi mamaları en çok tercih edilen mama firmaları arasında başta gelmektedir. Birçok evcil hayvan için oldukça güzel mamalar üreten bu firmanın çokça tercih edildiğini ve hayvanlar tarafından mamalarında beğenilerek tüketildiğini söyleyebiliriz.

2- Acana Kedi ve Köpek Maması

Acana kedi ve köpek maması, kaliteli protein desteğine sahip mama çeşitleriyle ile birlikte hayvan dostlarımızın sağlığına ciddi ölçüde önem vermektedir. Acana köpek maması çeşitleri arasında; kuzu etli, somonlu, sığır etli, hindi etli, tavuklu, sebzeli, kümes hayvanlı, taze sebze ve meyveli birbirinden farklı ürün seçenekleri bulunmaktadır. Hemen bunları sizlere listeleyelim.



• Acana Pacifica Balık ve Sebzeli Kedi ve Köpek Maması

• Acana Grass Fed-Lamb Tahılsız Kuzu Etli Kedi ve Köpek Maması

• Acana Classics Tahılsız Kedi ve Köpek Maması

• Acana Classics Tavuklu Kedi ve Köpek Maması

• Acana Classics Sebzeli Kedi ve Köpek Maması

• Acana Yorkshire Pork Tahılsız Kedi ve Köpek Maması

Yukarıda belirtmiş olduğumuz kedi ve köpek mamalarının yanı sıra Acana firması tarafından oluşturularak piyasaya sunulan pek çok mama çeşidi bulunmaktadır. Sizlerde bu mama çeşitlerini evcil hayvanlarınız üzerinde deneyerek hangisini beğendiğini tespit edebilirsiniz.

3- Royal Canin Kedi ve Köpek Maması

Kedi ve köpek maması denildiğinde ilk akla gelen markalardan birisi Royal Canin’dir. Royal Canin, Çoğu kedi ve köpeğin damak lezzetine uygun birbirinden farklı kuru ve yaş mama çeşitliliği ile dünyanın en eski ve en büyük firmaları arasında yer almaktadır. Royal Canin,kedinizin ve köpeğinizin cinsine, boyutuna, yaşına ve sağlık sorunlarına göre köpek maması üretmektedir. Royal Canin kedi ve köpek maması çeşitlerini listelemek gerekirse;



• Mini Exigent Yetişkin Köpek Maması,

• Selection Junior Yavru Köpek Maması,

• Maxi Puppy Büyük Irk Yavru Köpek Maması,

• Mini Dermacomfort Yetişkin Köpek Maması,

• Mini Sterilised Kısırlaştırılmış Köpek Maması

• Royal Canin Sterilised Kısırlaştırılmış Kedi Maması

• Royal Canin Fit 32 Yetişkin Kedi Maması

• Royal Canin Kitten Yavru Kedi Maması

• Royal Canin Hair & Skin Deri ve Tüy Sağlığı İçin Kedi Maması

• Royal Canin Mother & Babycat Anne ve Yavru Kedi Maması



Royal Canin kedi ve köpekler için en güzel ve en uygun mamaları sizlerle buluşturmaktadır. Yukarıda belirtmiş olduklarımızın yanı sıra pek çok kedi ve köpek mamasının yer aldığını dile getirebiliriz. Sizlerde hayvan dostlarımıza en iyi mamayı sunmak istiyorsanız, bu markayı tercih edebilirsiniz.

H2 Kedi ve Köpeklere Mama Önerileri

Kedi ve Köpeklere Mama Önerileri ile ilgili olarak edinmeniz gereken tüm bilgileri kısaca başlıklar halinde sizlere aktarmaya çalıştık. Yazımızda belirtmiş olduğumuz hususlara dikkat edip sizlere sunmuş olduğumuz mama önerilerinden faydalanarak evcil hayvanınız için en ideal ve en güzel mamaya ulaşabilirsiniz. Evcil hayvanlarında çoğu kez bu mamalar üzerinde seçim yaptığınız, bazısını beğenerek tüketirken bazısına tabiri caizse dil sürmediğini söyleyebiliriz. Sizlerde bu yönde bir gözlem yaptıysanız, düşüncelerinizi ve gözlemlerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

