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Kedi yavrularını tedavi için doktorlara getirdi

Bir anne kedi, enfeksiyon kaptığı için gözleri açılmakta zorlanan yavrularını belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne götürdü. Doktor ve hemşireler tarafından ilk müdahaleleri yapılan kediler tedavi edildikten sonra sahiplendirildi.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:45
Kedi yavrularını tedavi için doktorlara getirdi

Kedi yavrularını tedavi için doktorlara getirdi


Kedi dünyası insanları şaşırtmaya devam ediyor. Yavruları enfeksiyon kapan bir anne kedi sağlık işleri müdürlüğüne geldi.

İzmir Karabağlar’da anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran görüntüler yaşandı. Bir anne kedi, enfeksiyon kaptığı için gözleri açılmakta zorlanan yavrularını belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne götürdü. Doktor ve hemşireler tarafından ilk müdahaleleri yapılan kediler tedavi edildikten sonra sahiplendirildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesi Eskizmir mevkiinde bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, geçen günlerde özel bir ana tanıklık etti.

Edinilen bilgilere göre bir anne kedi, iki yavrusunu bir gün arayla Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne götürdü.

Anne kedi, çalışanların şaşkın bakışları arasında uzun uzun miyavlayarak yardım istedi.

Yavru kedilerin gözlerindeki enfeksiyonu fark eden doktorlar ve hemşireler, Veteriner İşleri Müdürlüğü'yle de görüşerek ilk müdahaleyi yaptı.

"MİYAVLAYARAK YARDIM İSTEDİ"

Anne kedi ve yavrularını ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları “Sokakta yaşayan anne kediyi vatandaşlarımızla birlikte besliyor, suyunu veriyorduk. Ancak doğum yaptığından haberimiz yoktu. Sabah saatlerinde hasta kabulüne başladığımız sırada, yavrularıyla birlikte çıkageldi. Uzun uzun miyavlayarak yardım istedi. Çok şaşırdık. Dikkatli inceleyince yavrularının gözünün kapalı olduğunu gördük. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayarak elimizdeki ilaçlarla ilk müdahaleyi yaptık. Yavruların gözleri kısa sürede açılınca hepimiz çok mutlu olduk. Daha sonra anne kedi ve yavrularını, daha iyi bakılmaları için Uzundere’ye gönderdik. İlk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Hem duygulandık, hem de iyileştiklerini görünce çok sevindik” dedi.

Tedavilerine Uzundere’de bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde devam edilen anne kedi ve yavruları kısa sürede sahiplendirildi.

Anahtar Kelimeler:
Kedi Yavruları
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