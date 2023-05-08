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Kemal Derviş vefat etti 

Türkiye'nin yüksek enflasyonla mücadelesi ve mali disiplinin sağlanmasında önemli rol oynayan Kemal Derviş 74 yaşında hayatını yitirdi.

08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:17
Kemal Derviş vefat etti 

Kemal Derviş vefat etti 


Bir döneme damgasını vuran yüksek enflasyonlu ekonomi politikalarına son veren uluslararası ekonomi uzmanı Kemal Derviş hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Bülent Ecevit'in kurduğu hükümette Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan bir dönem de CHP'den İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye giren Kemal Derviş uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

Kemal Derviş, 10 Ocak 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Türk, annesi Alman olan Kemal Derviş, İngiltere'de Londra Ekonomi Okulundan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesinde doktorasını yaptı.

1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesinde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankasına girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankasındaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükûmeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.

2002 Ağustos ayında başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa etti.

İsmail Cem, Zeki Eker ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Ancak bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu.

3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı görevine atandı. 2009 yılında bu görevi Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Helen Clark'a devretti.

Kemal Derviş, Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu üyeliği görevini de yürüttü.

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