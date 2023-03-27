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Kendi çocuklarını karşılıklı işe almışlar

Milyonlarca genç iş bulabilmek için sınav kapılarında yıllardır bekletilirken, torpilli siyasi çocuklarının işe alınması için akıl almaz yöntemler kullanılmış

27 Mart 2023 Pazartesi 09:00
Kendi çocuklarını karşılıklı işe almışlar

Kendi çocuklarını karşılıklı işe almışlar

KPSS sınavları yetmedi, sözlü sınavları ile gençlerin iş umutlarını adeta tüketen iktidar ortağı siyasiler, söz konusu kendi çocukları olunca tüm engeller, bürokratik süreç askıya alınmış. Kamuoyunda adeta olağan işler haline gelen uygulamanın son adresi ise Kastamonu oldu.


İddiaya göre MHP’li Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın, Kastamonu belediye meclisinde görev yapan Belediye Meclis üyesi MHP’li Seyfettin Rençber’in oğlunu mühendis olarak Taşköprü Belediyesi’nde işe almasının karşılığında kendi kızı Edanur Çatal’ı da Kastamonu Belediyesi’nde işe aldırdığı ortaya çıktı.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın Kastamonu Belediye Meclisi’nde görev yapan belediye meclis üyesi Seyfettin Rençber’in oğlunu mühendis olarak Taşköprü Belediyesi’nde sınavsız işe aldığını söyledi. 

‘SINAVSIZ İŞE ALINDI’

Erbilgin, bunun karşılığında Başkan Çatal’ın kızı Edanur Çatal’ın da Kastamonu Belediyesi huzurevine sağlık hizmetleri sınıfında sınavsız olarak işe girdiğini kaydetti. Erbilgin, yurttaşların çocukları iş sahibi olmak için sınavlarda ter döküp yıllarca beklerken, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek “Cumhur İttifakı anlayışında bir süre önce Azdavay ve Kastamonu Belediyesi’nde aynı tablo ile karşılaştık. Onlar için hak, hukuk, adalet yok. Onlar için milletin çocukları değil kendi çocukları var” değerlendirmesini yaptı.

İŞE ALMAYI YALANLAMADI

Erbilgin’in iddialarına yanıt veren Çatal, “Kızım ‘Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nden geldi. İhtiyaç varmış, başvuru yaptı. Deneyimli personel istediler. Biz belediye başkanıyız diye çocuğumuz çalışmayacak mı?” savunmasını yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
TorpilTorpilli GençlerKPSS
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