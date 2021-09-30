

Kendini arayan adam dünya basınında geniş yer buldu



'Bir uyandım yakında bir yerde ekipler kayıp bir adamı arıyor, ben de yardım edeyim dedim, meğer aradıkları kişi benmişim' İnegöllü Beyhan Mutlu'nun akıllara durgunluk veren kaybolma macerası haberin detayında.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendisine yönelik arama çalışmalarına katılmasıyla ünlenen Beyhan Mutlu, dünya basınında da gündem oldu.

Bursa İnegöl’de kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında 'kendisini arayan' Beyhan Mutlu isimli vatandaş, dış basının ilgisini çekti.

Kendini arayan adam, İngiliz ve Amerikan basınında da gündem oldu. Amerikan Fox News, haberi, "'Kayıp' Türk kendisini arama ekibine katıldı" diye verdi.

İngiliz Metro da haberi okuyucularına "Kayıp adam kendini bulmak için aramaya katıldı" başlığıyla sundu.

BEYHAN MUTLU KONUŞTU

Öte yandan, Beyhan Mutlu isimli vatandaş Sabah gazetesine, yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Mutlu'nun, "Bir uyandım ki etrafta ekipler. Yanlarına gittim. Kayıp bir şahsı arıyorlarmış. ' Ben de arayayım' dedim. Ama meğer kayıp benmişim, ben ekiplerle kendimi arıyormuşum. Arkadaşım beni bulamayınca ihbarda bulunmuş. Ne gerek var üle şeye beya" dediği aktarıldı.