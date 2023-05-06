Kendini Togg'un önüne atan yurttaş: 'Çiğne beni çiğne'
Türk Otomobil Girişim Grubu tarafındün Gemlik Tesisleri'nde üretilen Togg'un bakanlara dağıtılan ilk ürünleri gündemde yerini koruyor.
Dayı TOGG’un önüne uzanmış “çiğne beni be” diye yalvarıyor. Evet, sonrada dolmuşla eve dönüyor. pic.twitter.com/Lgq9rXb5XS— Oğuzhan Atsız (@oguzzatsiz) May 6, 2023
Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde Togg marka arabanın önüne kendini atan bir vatandaşın "Çiğne beni çiğne" dediği görüldü.
Togg aracının önüne yatan yurttaşın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
"Çiğne beni çiğne" diyerek yere yumruklar atan kişiyi çevredekiler alkışladı.