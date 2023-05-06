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Kendini Togg'un önüne atan yurttaş | 'Çiğne beni çiğne'

Türkiye'nin ilk elektrikli akıllı otomobili Togg ile ilk kez karşılaşan bir yurttaş, kendini yere atarak sergilediği şaşkınlık sosyal medyada yorum rekorları kırıyor.

06 Mayıs 2023 Cumartesi 23:41
Kendini Togg'un önüne atan yurttaş | 'Çiğne beni çiğne'

Kendini Togg'un önüne atan yurttaş: 'Çiğne beni çiğne'

Türk Otomobil Girişim Grubu tarafındün Gemlik Tesisleri'nde üretilen Togg'un bakanlara dağıtılan ilk ürünleri gündemde yerini koruyor.

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde Togg marka arabanın önüne kendini atan bir vatandaşın "Çiğne beni çiğne" dediği görüldü.

Togg aracının önüne yatan yurttaşın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

"Çiğne beni çiğne" diyerek yere yumruklar atan kişiyi çevredekiler alkışladı.

Son Güncelleme: 06.05.2023 23:45
Anahtar Kelimeler:
TOGG
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