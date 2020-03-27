Kendirli Beldesi karantina altına alındı

Türkiye'de ilk kez korona virüsü nedeniyle bir belde karantina alındı.Rize'nin Kendirli Beldesi'nde koronavirüs nedeniyle karantina ilan edildi. Beldeye giriş çıkışlar durdurulduRize'nin Kendirli Beldesi ve beldeye yakın Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığının tavsiyesiyle karantina altına alındı.

Rize Valiliği'nin duyurusuna göre bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulacak, giriş çıkışlara izin verilmeyecek.Valilik duyurusundadenildi.

Öte yandan 'çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında' sokağa çıkışlar da ikinci bir karara kadar sınırlandırıldı.

(Cumhuriyet)