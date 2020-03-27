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Kendirli Beldesi karantina altına alındı

Türkiye'de ilk kez korona virüsü nedeniyle bir belde karantina alındı.

27 Mart 2020 Cuma 16:25
Kendirli Beldesi karantina altına alındı

Kendirli Beldesi karantina altına alındı

   Türkiye'de ilk kez korona virüsü nedeniyle bir belde karantina alındı.Rize'nin Kendirli Beldesi'nde koronavirüs nedeniyle karantina ilan edildi. Beldeye giriş çıkışlar durdurulduRize'nin Kendirli Beldesi ve beldeye yakın Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığının tavsiyesiyle karantina altına alındı.

   Rize Valiliği'nin duyurusuna göre bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulacak, giriş çıkışlara izin verilmeyecek.Valilik duyurusunda "Yine muhtarlar üzerinde bu bölgede tüm evlerdeki ateş,öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak yada gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın,market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir," denildi.

   Öte yandan 'çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında' sokağa çıkışlar da ikinci bir karara kadar sınırlandırıldı.

(Cumhuriyet)

Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsüKarantinaRizeKendirli Beldesi
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