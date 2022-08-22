Kentsel dönüşüm baskını | TOMA'lar, çevik kuvvet ve Tokattöy'ü kuşattı

AKP'li Beykoz Belediyesi, Tokatköy'deki 487 ada 3 parselde gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm projesi için bu sabah saat 06.00 sularında yurttaşları evlerinden çıkarmaya çalıştı.

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy’deki 487 ada 3 parselde gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda AKP’li belediye yurttaşları evlerinden çıkarmak istiyor.

Sabah 06.00 sularında mahalleye giren belediye ekipleri, iki evi tahliye etmek istedi. Haklarını almadan ve hukuki süreç bitmeden evlerini vermek istemeyen yurttaşlar yolları taşlarla kapatarak ekiplerin girişine engel oldu.

Yurttaşların yolu kapatması üzerine alana polis ekipleri ve TOMA geldi.

Boşaltılacak evin yolundaki yurttaşlar polis ekipleri tarafından gönderildi. Yol, barikatla kapatıldı. Evin içerisinde konumlanan yurttaşlar ise polisi içeri almıyor.

YIKILMAK İSTENEN EVDE LÖSEMİ HASTASI BİR ÇOCUK BULUNUYOR

Öte yandan yıkılmak istenen evde lösemi tedavisi gören küçük bir çocuğun olduğu öğrenildi. Mahkeme süreci devam ederken yıkım istemeyen yurttaşlar hem evin içerisinde hem de dışarısında direniyor.