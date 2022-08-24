Kentsel dönüşüm vatandaşların kabusu haline geldi
İstanbul Okmeydanı’nda AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin kentsel dönüşüm adı altında yaptıkları çalışmalar sürüyor. Verilen bin 950 TL’lik kira desteğiyle ev bulamayan yurttaşlar evsiz kaldı.
Fetihtepeliler bugün Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne giderek Belediye Başkan Yardımcısı Şuayip Korkmaz’la görüştü. Görüşmenin amacı, 3500 adada ev bulamayıp çıkamayan ve maddi durumu olmayan insanlar için çözüm üretilmesi istendi.
Görüşme sonrasında yurttaşlar tarafından yapılan açıklamada Korkmaz’ın, “Biz çözüm üretemiyoruz. Ay sonu çevik kuvvet ekipleriyle insanları evden çıkartacağız” dediği vurgulandı.