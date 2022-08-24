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Kentsel dönüşüm vatandaşların kabusu haline geldi

İstanbul Beykoz ve Beyoğlu ilçelerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları adeta zorbalığa döndü, evlerinden çıkarılan vatandaşlar oturacak kiralık konut bulunamıyor.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:50
Kentsel dönüşüm vatandaşların kabusu haline geldi


Kentsel dönüşüm vatandaşların kabusu haline geldi


İstanbul Okmeydanı’nda AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin kentsel dönüşüm adı altında yaptıkları çalışmalar sürüyor. Verilen bin 950 TL’lik kira desteğiyle ev bulamayan yurttaşlar evsiz kaldı.

Fetihtepe Mahallesi’nde Beyoğlu Belediyesi’nin kentsel dönüşüm adı altında rantsal çalışmaları devam ediyor. Kendilerine teklif edilen 1950 TL’lik kira desteğiyle ev bulamayacaklarını söyleyen yurttaşların bir kısmı köylerine geri dönmüştü.


Fetihtepeliler bugün Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne giderek Belediye Başkan Yardımcısı Şuayip Korkmaz’la görüştü. Görüşmenin amacı, 3500 adada ev bulamayıp çıkamayan ve maddi durumu olmayan insanlar için çözüm üretilmesi istendi.

Görüşme sonrasında yurttaşlar tarafından yapılan açıklamada Korkmaz’ın, “Biz çözüm üretemiyoruz. Ay sonu çevik kuvvet ekipleriyle insanları evden çıkartacağız” dediği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
DönüşümKentsel DönüşümBeyoğluBeykoz
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