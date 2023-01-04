KESK enflasyon verilerini protesto etti

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, enflasyon verilerini Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) önünde protesto etmek istedi, ancak polis izin vermedi. KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sacit Ünalmış, TÜİK yakınında yaptığı açıklamada, “Enflasyona göre maaş zammı, ‘sıfır zam’ demektir. Sahte rakamlardan ibaret TÜİK verilerine göre maaş zammı ise reel gelirimizin erimesi, yoksulluğumuzun artması demektir. Kalıcı olan ise insanca yaşamaya yetecek bir ücret mücadelesidir” dedi.



KESK Ankara Şubeler Platformu, yıllık enflasyonu yüzde 64,27 olarak açıklayan TÜİK’in önünde bugün basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis, KESK’lilerin TÜİK’e yaklaşmasına izin vermedi.



KESK üyeleri, bunun üzerine basın açıklamasını, TÜİK’e yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Özveren Parkı’nda yaptı. KESK’lilerin protestosuna HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz da destek verdi.

“TÜİK verileri ile yoksullaşıyoruz” pankartı açan KESK üyeleri, “AKP, zammını al başına çal”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Zam, zulüm, işkence; işte AKP” sloganları attılar. KESK üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı ve KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sacit Ünalmış, şunları kaydetti:

“TÜİK RAKAMLARI YALAN”

“Enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK’e göre enflasyon, aylık yüzde 1,18, 6 aylık yüzde 15,4, yıllık yüzde 64,27 olmuştur. Yine TÜİK verilerine göre; emekçilerin ve halkın temel harcama kalemi olan gıdada resmi enflasyon yıllık yüzde 77,87’ye, kira-konut enflasyonu ise yüzde 79,83’e ulaşmıştır. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise enflasyon, aylık yüzde 5,18, yıllık yüzde 137,55 gerçekleşmiştir. Yaşanan gerçek hayat pahalılığının TÜİK tarafından açıklanan resmi rakamlar ile adeta bir kara delik gibi yutulmasına maalesef alıştık. Ancak bugün, açıklanan resmi enflasyon rakamları hepimize bir kez daha ‘Bu kadar da olmaz. İnsanın aklı ile bu kadar da dalga geçilmez’ dedirtmiştir.

Buna rağmen Cumhurbaşkanı, yandaş konfederasyonun ‘Sözleşmeliye Kadro Şöleni’ programında kameraların karşısına geçmiş, büyük bir müjde veriyormuşçasına, kamu emekçilerinin ve emeklilerin 2023 Ocak maaşlarının yüzde 25 artırılacağını açıklamıştır. Her şeyden önce bugün TÜİK tarafından açıklanan rakamlar, iktidarın yıllardır sürdürdüğü yaşanan gerçek enflasyonu perdeleme, enflasyonu düşük göstererek milyonlarca çalışanın maaşını, ücretini düşük gösterme politikasının ürünüdür.

Dolayısıyla iktidarın ‘Enflasyonu düşürdük’ açıklamalarının, Cumhurbaşkanı’nın sahte TÜİK rakamlarının üzerine birkaç puan koymaktan ibaret ‘müjdesinin’ hiçbir karşılığı yoktur. Çünkü ne yazık ki tüm halk, TÜİK rakamlarının yalan, yoksulluğun gerçek olduğunu onlarca acı tecrübe ile öğrenmiştir.

“ALİ CENGİZ OYUNU...”

Yıllardır emeği ile geçim mücadelesi verenler başta olmak üzere, halkın yüzde 99’u olarak, TÜİK’in her verisinin sahte olduğunu biliyoruz. Gittikçe artan hayat pahalılığını iliklerimize kadar yaşamaya devam ediyoruz. Ülkeyi yönetenler, bugüne kadar onlarca Ali Cengiz oyunu ile yaşadığımız gerçek enflasyonu gizlemeyi başardılar. Ama geldiğimiz noktada, yıllardır sahnelenen bu oyunların sonuçlarını gizlemek artık mümkün değildir. Bugün öyle bir noktaya geldik ki ülkedeki her beş kişiden biri açlık sınırı altında bir gelirle yaşamaya çalışmaktadır.

“DEVLET DAİRELERİNE ‘BU İŞYERİNDE ASGARİ ÜCRET UYGULANMAKTADIR’ TABELALARI ASILMASINA RAMAK KALMIŞTIR”

Asgari ücretin açıklandığı 22 Aralık tarihinden bugüne geçen sadece 10 günde A’dan Z’ye her şeye en az yüzde 25 zam yapılmıştır. 20 yıl önce en düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerinde iken bugün her dört emekliden üçü, 3 bin 500 TL gibi asgari ücretin yarısına bile ulaşmayan sefalet aylığı ile yaşam mücadelesi vermektedir.

Geriye kalan çalışanlar için ise Türkiye, asgari ücretliler ülkesine dönüştürülmüştür. Her iki çalışandan biri asgari ücretlidir. Bu kadar geniş bir kesime reva görülen asgari ücret ise son artışa rağmen, daha ceplere bile girmeden açlık sınırı altında kalmıştır. 6,5 milyon kamu emekçisi ve emekli, yandaş konfederasyonların ve iktidarın sahte enflasyon rakamlarını bir kuruş aşmayan TİS mutabakatlarının bedelini yıllardır ödemeye devam etmektedir. Geldiğimiz noktada, devlet dairelerine bile ‘bu işyerinde asgari ücret uygulanmaktadır’ tabelaları asılmasına ramak kalmıştır.

Tüm bunlara rağmen iktidarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çıkıp, ‘Kamuoyunda, asgari ücrette yüzde 54 artış yapıldı, bize de olur mu şeklinde saçma sapan tartışmalar var’ diyebilmektedir. Saçma sapan olan, gerçekleri tersyüz etmek için takla attırılan TÜİK rakamlarıdır. Saçma sapan olan, resmi enflasyonun yoksul cebinden alınan bir vergiye dönüştürülmesidir. Bu verginin zenginin cebine aktarılmasıdır.

“TÜİK RAKAMLARININ ÜZERİNE EKLENEN BİRKAÇ PUANIN ‘REFAH PAYI’ OLARAK YUTTURULMAK İSTENMESİNDEN ARTIK BIKTIK”

Bu sahte TÜİK rakamlarının üzerine eklenen birkaç puanın ‘refah payı’ olarak yutturulmak istenmesinden artık bıktık. Kamu emekçilerinin ve emeklilerinin yıllardır biriken kaybının çok daha fazla olduğunu sadece biz değil, tüm kamu emekçileri, tüm emekliler bilmektedir.

20 yıl önce asgari ücretin 2 katını geçen en düşük kamu emekçisi maaşı, bugün geldiğimiz noktada asgari ücretin altına inmiştir. Asgari ücretin 3 katını aşan ortalama kamu emekçisi maaşı ise bugün asgari ücretin sadece 500 TL üzerindedir.

Sadece bir yıl önce yoksulluk sınırının yaklaşık yarısına denk gelen en düşük kamu emekçisi maaşı, bugün yoksulluk sınırının üçte birine kadar inmiştir. 2022 Ocak ayında 4 bin 253 TL olan net asgari ücret, bugün 8 bin 506 TL olmuştur. Buna karşın 2022 Ocak ayı itibari ile eş ve çocuk yardımı ile birlikte 6 bin 430 TL olan en düşük kamu emekçisi maaşı, Aralık 2022 itibari ile 9 bin 50 TL’de kalmıştır.

“SAHTE RAKAMLARDAN İBARET...”

Son bir yıldaki yüzde 100 artışa rağmen asgari ücret hem yaşanan gerçek enflasyonun hem de açlık sınırının altına inmiştir. 6,5 milyon kamu emekçisinin ve emeklinin maaşında yaşanan artış ise sadece yüzde 41’de kalmıştır. Bunun için, öncelikle yaşanan kayıpların bir nebze de olsa azaltılması için kamu emekçilerinin ve tüm emeklilerin maaşlarına en az asgari ücret artış oranı kadar zam yapılmalıdır.

Her zaman altını çizdiğimiz üzere; enflasyona göre maaş zammı, ‘sıfır zam’ demektir. Sahte rakamlardan ibaret TÜİK verilerine göre maaş zammı ise reel gelirimizin erimesi, yoksulluğumuzun artması demektir. Kalıcı olan ise insanca yaşamaya yetecek bir ücret mücadelesidir. Bunun da yolu, en düşük kamu emekçisinin gelirinin maaşında ve eş yardımı, çocuk yardımı, kira yardımı, ulaşım yardımı gibi sosyal ödemelerde yapılacak artışlarla yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasından geçmektedir.”

“İKTİDAR, EMEĞİ İLE GEÇİNEN MİLYONLARIN HAKKINI SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKMEDE KARARLI”

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ise “Şuradan bizden birkaç yüz metre ilerde TÜİK adlı bir kurum var. TÜİK adlı kurum, her ay açıkladığı sahte, gerçek dışı enflasyon oranları ile bu ülkedeki yoksullaşmaya, bu ülkedeki ücretlerdeki kayba zemin hazırlıyor. Bu anlamda iktidarın direktifleri ile hareket ettiğini defalarca söyledik. Biz, buradan aslında bir kez daha şunu söylemek istiyoruz. İktidar, yıllardan beri bu ülkede emeği ile geçinen milyonların hakkını sermayeye peşkeş çekmede kararlı. Son geçirdikleri 2023 bütçesinde de gördük ki daha fazla silahlanma, daha fazla açlıkla bizi karşı karşıya bırakacak. Sarayın, sermayenin Beşli Çete’nin talanına açılan kaynaklar bizlere kapatılırken buna suç ortaklığı eden herkesle biz kamu emekçilerinin sorunu var. Bu soruna karşı mücadele etmek için bugün buradayız” diye konuştu.