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Kesmek istedikleri zeytin ağaçlarının gölgesine sığındılar

Muğla Milas yakınlarındaki Akbelen Ormanları'nda zeytin ağaçlarını hedef alan şirkete karşı verilen hukuk mücadelesinde ilginç anlar yaşandı. 

09 Ağustos 2022 Salı 08:00
Kesmek istedikleri zeytin ağaçlarının gölgesine sığındılar

Kesmek istedikleri zeytin ağaçlarının gölgesine sığındılar



Muğla’ın Milas ilçesindeki Akbelen ormanlarını, kömür madenine kurban etmek isteyen şirketin temsilcileri güneşin kavurucu sıcağından korunmak için kesmek istedikleri ağaçların gölgesine sığındı.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Akbelen ormanında yapılan üçüncü bilirkişi keşfine katıldı. Erbay, bilirkişi heyetinin bölgedeki zeytin ağaçlarının gölgesine sığındığını belirterek, “Neye sığındı mahkeme heyeti biliyor musunuz? Beşli Çete’nin kesmek istediği zeytin ağaçlarına sığındılar. Beşli Çete’nin madenleri genişleterek kesmek istedikleri zeytin ağacına sığındılar” dedi.

Muğla’ın Milas ilçesindeki Akbelen ormanında, Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin iki termik santrale kömür sağlamak için genişletmek istediği maden sahasında bugün üçüncü kez bilirkişi keşfi yapıldı. Madene karşı çıkan İkizköylü yurttaşlar ve çevreciler keşif sırasında eylem yaptı.


CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da yurttaşlara destek verdi. Erbay, keşif sınasında yaptığı açıklamada, maden şirketinin faaliyet yürüttüğü alını gösterdi ve “Bu Beşli Çete, bu alanı kömür çıkarma gerekçesiyle mahvetmiş durumda. Şimdi bu alanı genişleterek yeni köyleri yok etmek, oraları taşımak istiyorlar. Buna karşı direniş devam ediyor. Biz de şimdi mahkeme keşfi için buradayız” dedi.


"ZEYTİN AĞAÇLARINA SIĞINDILAR"

Erbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beşli Çete’nin avukatları burada; yöneticileri, mahkeme heyeti burada. Neye sığındı mahkeme heyeti biliyor musunuz? Beşli Çete’nin kesmek istediği zeytin ağaçlarına sığındılar. Beşli Çete’nin madenleri genişleterek kesmek istedikleri zeytin ağacına sığındılar. Zeytin ağaçlarına bu yüzden ihtiyacımız var. Gölgesine ihtiyacımız var.

Burada büyük bir doğa talanı var. Bu bölge, Bodrum ve Milas bölgesinin temiz su kaynaklarının olduğu bir bölge. Bu projenin hayata geçmesi sonucunda bu su kaynaklarına geri dönüşü olmayan zararlar verilecektir. Bodrum ve Milas susuz kalacaktır. Biz, doğamızı talan projelerine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Son Güncelleme: 09.08.2022 10:47
Anahtar Kelimeler:
MuğlaZeytinlikAkbelen
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