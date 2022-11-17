Kıbrıs Gazisi'ne 'Kentsel Dönüşüm' şoku



Manisa Yunusemre ilçesinde neredeyse kümesten beter tek odalı evinden atılmak istenen Kıbrıs Gazisi, kendisine reva görülen uygulamaya isyan etti. Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Lalapaşa Mahallesi’nde yaşayan Kıbrıs gazisi Hüsamettin Ruayöz, belediyenin ‘kentsel dönüşüm’ projesi kapsamında evinden çıkarılmak isteniyor. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Ruayöz’ü evinde ziyaret etti. Tek odalı evini boşaltması için kendisine tebligat yapıldığını belirten Ruayöz, söz konusu evi babasının yaklaşık 60 yıl önce noter onaylı tapu senediyle aldığını söyledi.

Tapusu olmayan Ruayöz, “Yarın öbür gün ‘Çık’ dedikleri zaman ne yapacağım, nereye gideceğim? Ben, 2 bin 500-3 bin lira ev kirası veremem. Belki bu kış ‘Çık’ demeyecekler ama yazın yoklayacaklar. Kömür yardımı daha gelmedi. Zaten bir odam, bir tuvaletim var” dedi.

Kıbrıs’ta 20 ay 14 gün askerlik yaptığını belirten Ruayöz, madalyasını da gösterdi. Ruayöz, “Burada, tavuk kümesi gibi yerde yatıyoruz. Gücüm yok ev almaya. Kiraya çıkacağım, 3 bin lira. Ne yiyip ne içeceğim” diye konuştu.

da’ün kümesten beter bir odada yaşadığına dikkat çekti. Gazilere 3 kuruş maaş verilerek kaderlerine terk etmenin çözüm olmadığını vurgulayan Balaban, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milliyetçilik, vatanseverlik lafta olmamalı. Biz, bu saygıdeğer gazilerimize çok şey borçluyuz. Buradan AKP’li yetkililere ve belediye yetkililerine sesleniyoruz. Gazilerimize gerçek anlamda sahip çıkın. Bu ülke için her şeyini vermiş bu güzel insanları, ömürlerinin son dönemlerinde insanca koşullarda yaşatın.

Bu, bir devlet sorumluluğudur. Bu, bir vefa sorumluluğudur. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yapması gereken en önemli görevlerden birisidir. Gazimize sahip çıkmazsak geleceğimize de sahip çıkamayız.

Biz, CHP olarak elimizden gelen dayanışmayı göstermeye devam edeceğiz. Şurada bir insanı değil, bir başka canlıyı, hayvanı bile yaşatmak çok zor. Evinde su ve bir banyo dahi yok. Burada yaşamak insan üstü bir çaba gerektiriyor.”