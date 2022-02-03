Kıbrıs'ta korkutan deprem | Antalya ve Muğla'da hissedildi

Kıbrıs'da Rum Kesimi Baf açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'de sahil kesimlerinde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 00,03'te meydana geldi. Denizin 5 KM derinliğinde oluşan depremin büyüklüğünü AFAD da 5.1 olarak duyurdu.

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.02.03 00:03:47 35.1603 32.0237 5.0 -.- 5.1 5.1 AKDENIZ İlksel 2022.02.02 22:12:23 39.3303 27.8895 17.5 -.- 1.4 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2022.02.02 21:44:17 38.3988 28.3875 5.4 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ALASEHIR (MANISA) İlksel 2022.02.02 20:57:01 39.9077 39.6270 5.0 -.- 2.0 -.- KUSLUK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel 2022.02.02 19:45:19 37.8510 27.0085 2.7 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.02.02 19:29:30 37.8370 26.9140 15.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.02.02 19:23:55 35.8113 28.3908 61.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2022.02.02 19:23:48 40.2988 41.6633 13.7 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-NARMAN (ERZURUM) İlksel 2022.02.02 19:21:32 40.3282 41.4277 12.8 -.- 1.6 -.- ESENDURAK-TORTUM (ERZURUM) İlksel 2022.02.02 15:36:36 36.1870 33.7270 0.0 -.- 1.0 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2022.02.02 14:08:10 35.6343 28.1940 10.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2022.02.02 10:47:16 37.8540 27.0412 9.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.02.02 05:50:24 40.6512 36.4457 19.2 -.- 2.7 -.- CIBRIL-ERBAA (TOKAT) İlksel 2022.02.02 04:55:09 37.1802 28.5275 12.3 -.- 1.9 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2022.02.02 02:29:28 37.6688 26.0283 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel