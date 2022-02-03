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Kıbrıs'ta korkutan deprem | Antalya ve Muğla'da hissedildi

Akdeniz'de gece yarısı meydana gelen deprem, Kıbrıs'ın tamamında, Antalya ile Muğla illerinde de hissedildi. Baf açıklarındaki depremin şiddeti 5.1 olarak açıklandı.

03 Şubat 2022 Perşembe 00:43
Kıbrıs'ta korkutan deprem | Antalya ve Muğla'da hissedildi

Kıbrıs'ta korkutan deprem | Antalya ve Muğla'da hissedildi

Kıbrıs'da Rum Kesimi Baf açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'de sahil kesimlerinde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 00,03'te meydana geldi. Denizin 5 KM derinliğinde oluşan depremin büyüklüğünü AFAD da 5.1 olarak duyurdu.

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.02.03 00:03:47  35.1603   32.0237        5.0      -.-  5.1  5.1   AKDENIZ                                           İlksel
2022.02.02 22:12:23  39.3303   27.8895       17.5      -.-  1.4  -.-   KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)                       İlksel
2022.02.02 21:44:17  38.3988   28.3875        5.4      -.-  1.8  -.-   YENIKOY-ALASEHIR (MANISA)                         İlksel
2022.02.02 20:57:01  39.9077   39.6270        5.0      -.-  2.0  -.-   KUSLUK-KELKIT (GUMUSHANE)                         İlksel
2022.02.02 19:45:19  37.8510   27.0085        2.7      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.02.02 19:29:30  37.8370   26.9140       15.0      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.02.02 19:23:55  35.8113   28.3908       61.2      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.02.02 19:23:48  40.2988   41.6633       13.7      -.-  1.5  -.-   KARAPINAR-NARMAN (ERZURUM)                        İlksel
2022.02.02 19:21:32  40.3282   41.4277       12.8      -.-  1.6  -.-   ESENDURAK-TORTUM (ERZURUM)                        İlksel
2022.02.02 15:36:36  36.1870   33.7270        0.0      -.-  1.0  -.-   YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)                      İlksel
2022.02.02 14:08:10  35.6343   28.1940       10.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.02.02 10:47:16  37.8540   27.0412        9.0      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.02.02 05:50:24  40.6512   36.4457       19.2      -.-  2.7  -.-   CIBRIL-ERBAA (TOKAT)                              İlksel
2022.02.02 04:55:09  37.1802   28.5275       12.3      -.-  1.9  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)                            İlksel
2022.02.02 02:29:28  37.6688   26.0283        5.0      -.-  2.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
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DepremSon Dakika Deprem
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