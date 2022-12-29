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Kılıçdaroğlu Akşener buluşmasına ahlaksız mesaj

İki muhalefet liderinin buluşmasını ahlaksızca bir mesajla yorumlamaktan çekinmeyen AKP'li meclis üyesine tepkiler çığ gibi büyüdü.

29 Aralık 2022 Perşembe 00:35
Kılıçdaroğlu Akşener buluşmasına ahlaksız mesaj


Kılıçdaroğlu Akşener buluşmasına ahlaksız mesaj


AKP içinde ağzı bozuk bazı yöneticilerin kutuplaştırıcı dili kendi partilerinin tabanını ahlaki aşınmalara neden oluyor. Sosyal medya üstünde muhalifleri eleştirirken kantarın topuzunu kaçıran, iftira atmak, yalan söylemekten çekinmeyen bazı AKP'li isimlerin içinde 'dilinin kemiği'nde olmayanlar çirkin cümleler kurmaktan çekinmiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Akşener, Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde ikili görüşme gerçekleştirdi. AKP'nin Tuzla Belediyesi meclis üyesi Türel Ağyol, iki liderin görüşmesi sırasında basına servis edilen fotoğraf için ağır itham içeren ifadeler kullandı.

GÜYA İRONİ YAPMIŞ!

Paylaşımında "Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz!" şeklinde sözler kullanan Ağyol, paylaşımını kısa süre sonra kaldırdı. Ağyol, Facebook hesabından 'özür metni' de yayınladı. Yazdığı yoruma 'hiç aklının ucundan bile geçmeyecek benzetmeler yapıldığını' söyleyen Ağyol, 'ironi' yaptığını söyledi. İYİ Parti liderinden özür dileyen Türel Ağyol, "Bu üzücü paylaşımımdan dolayı sayın Meral Akşener başta olmak üzere herkesten özür dilerim" dedi.

CHP VE İYİ PARTİ HEYETİ TUZLA BELEDİYESİ'NE GİDİYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın (29 Aralık) saat 12'de Tuzla Belediyesi önüne gideceklerini açıkladı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve parti örgütünün de olacağını ifade eden Kaftancıoğlu, paylaşımında şunları yazdı: 

"Kaybettiğini gören AKP ahlaksızlıkta da sınır tanımamaya başladı. Kadın, erkek omuz omuza memleket sevdasına mücadele etmeyi bilmeyen AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesinin yapmış olduğu ahlâksız sosyal medya paylaşımına karşı: Yarın saat 12.00'de Tuzla Belediyesi önündeyiz! İyi Parti İl Başkanı Sayın Buğra Kavuncu ve örgütlerimizle birlikte hep birlikte sesimizi yükseltecek ve bu ahlaksız anlayışı memleketin başından def edeceğiz çok yakında!"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesinin yapmış olduğu ahlâksız sosyal medya paylaşımına tepkimizi yarın gür bir sesle göstereceğiz. Saat 12.00'da, Tuzla Belediyesi önünde buluşalım ve siyasetin bu çirkin yüzüne, bunun kaynağını aldığı asıl seviyesiz odaklara tepkimizi duyuralım" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Akpİyi PartiChp
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