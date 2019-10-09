Kılıçdaroğlu, Akşener ve Bahçeli'den tam destek





Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik Suriye'de yürüttüğü harekat, TMBB'de AK Parti, CHP, İYİ Parti ve Milliyetçi Harekat Partisi'ni bir araya getirdi. Harekatın hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi parti liderlerini arayarak bilgi vermesi, milli dayanışmayı güçlendirirken, muhalefet partisi liderleri de, TSK'nın harekatına en güçlü cümlelerle destek mesajı verdi.



Kılıçdaroğlu: Dualarımız kahraman askerlerimizle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için" dedi.

Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 9, 2019

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı´na ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.

"ORDUMUZUN BAŞARI ELDE ETMESİ HEPİMİZİN ORTAK ARZUSU"

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da Ankara'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi.

Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, “Elbette hiç kimsenin burnu kanasın istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur ama süratle Türkiye yönetiminin Şam yönetimiyle görüşmesi lazım. Suriye'nin terörden arındırılması için. Bu ilişki kurulduğu taktirde Suriye'nin, Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi, Suriye'nin terörden arındırılması açısından çok önemli” dedi.



AKŞENER; ASKERİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN



Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Allah Mehmetçik'imizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlattığını belirterek, bugün, bütün farklılıklar ve iç siyasette yaşanan tüm tartışmaların rafa kaldırılacağını, Türk ordusu cephede yerini aldığı anda tek siyasi partinin al bayrağın partisi olacağını ifade etti.

Türk topçusu atışa başladığında herkes susar.

Ve Yahya Kemal der ki;

“Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi

Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın

Galib et; çünkü bu son ordusudur İslâm’ın”

Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin! — Meral Akşener (@meral_aksener) October 9, 2019

Mehmetçik'in, Fırat'ın doğusuna girip terör koridorunu yaracakları hususunda şüphesi olmadığını vurgulayan Akşener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milleti ve ordusu, nice kahramanlık destanları yazmıştır, yazmaya da devam edecektir. Bu askeri harekat, her ne kadar terörizmle mücadele kapsamında yürütülüyor olsa da Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine aykırı sonuçlar doğurmamalıdır. Bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti'nin, diplomatik yöntemleri de kullanarak mücadeleyi sürdürmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Allah Mehmetçik'imizin ayağını taşa değdirmesin, en kısa zamanda muvaffakiyet nasip etsin."

"TÜRK TOPÇUSU ATIŞA BAŞLADIĞINDA HERKES SUSAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Akşener Twitter'dan destek mesajını yayınladı. Akşener mesajında, "Türk topçusu atışa başladığında herkes susar.

Ve Yahya Kemal der ki; “Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın Galib et; çünkü bu son ordusudur İslâm’ın” Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin!" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, "Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin!" dedi

Suriye'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na siyasi partilerden tam destek geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için" dedi.



BAHÇELİ; KÖKÜNÜ KAZIYIN



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. MHP'nin harekatı desteklediğini belirten Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir" ifadelerini kullandı.



Bahçeli tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Türk milleti haklı, meşru ve tarihi nitelikli yüksek mücadele sürecini sağlam bir inançla, tavizsiz bir iradeyle başlatmış, Suriye’nin kuzeyine beklenen ilk hamleyi yapmıştır.

Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruh devreye girmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir.

Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibariyle başlayan Barış Pınarı Harekatıyla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Barış Pınarı Harekatı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır.

Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye’yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir.

Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır.



ABD BAŞKANININ İFADELERİ ZORBA YAKLAŞIMLAR OLARAK ANILACAK

ABD Başkanı’nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır.

Barış Pınar Harekatı’na katılan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her bir ferdini gönülden kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini samimiyetle tebrik ediyor, sonuna kadar desteklediğimizi çok güçlü şekilde paylaşıyorum.

Türkiye’nin ve Türk milletinin Cenab-ı Allah yardımcısı olsun.

Gazamız mübarek, geleceğimiz müstesna, zaferimiz muhkem ve mutlak olsun."