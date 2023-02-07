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Kılıçdaroğlu'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar

Deprem bölgesinde ilk yardım, arama - kurtarma çalışmalarında yaşanan yetersizlik vatandaşların sert tepkisine neden olurken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'a geldi.

07 Şubat 2023 Salı 23:30
Kılıçdaroğlu'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş Depremi üstünden 37 saat geçti. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen binlerce insanın yakınları yardım için feryad ederken, bölgede kamur kurumlarının yetersizliği vatandaşların sert tepkilerine neden oluyor. Deprem bölgesine ulaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "İnsanlar feryat halinde. Gördüğüm tablo şu, devletin kurumları aslında bürokratlar çalışmak istiyor ama önlerine engeller konuyor" diye konuştu.


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile deprem bölgesine gitti.

Afetten etkilenen Hatay'da açıklama yapan CHP lideri, televizyon kanallarındaki haberlerle sahada gördüklerinin çok farklı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız. Beraber mücadele ettiğimiz zaman bunun sonucunu kesinlikle elde edeceğiz. Söylenecek çok şey var ama onların tamamını kimse merak etmesin yeri zamanı geldiğinde tamamını konuşacağız. Elbette üzgünüz elbette kızgınız ama bir şekliyle bu sorunu çözmeye kararlı olduğumuzu da ifade etmek isterim."

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DepremDeprem BölgesiHatay
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