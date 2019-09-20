Kılıçdaroğlu'na yumruk atan adam mağdur olmuş





Şehit cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen linç girişiminde yumruk atan Şaban Arslan halen devam eden süreçte kendisinin mağdur olduğunu ileri sürdü. Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Şaban Aslan haftada iki gün imza atmaya gittiği için çalışamadığını ileri sürerek mağduriyetinin giderilmesini istedi. İnek hırsızlığı yaptığı konusundaki soruya da cevap veren Şaban Aslan "Bu konuda savcılıktan temiz kağıdı aldım. Bana inek hırsızı diyenler hakkında dava açacağım, istersen yarın gel temiz kağıdını sana da göstereyim" şeklinde konuştu.

Köylerine gelen siyasilere saldırmaktan, yumruk atmaktan pişmanlık duyduğunu söyleyen Şaban Aslan kendisine para vermek isteyenler olduğunu ileri sürerek "Ama bunlar CHP'li mi AK Partili mi bilemiyorum" dedi.

Ankara'da asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, "Adalet beni de mağdur etti. Pazartesi ve perşembe günleri jandarmaya gidip imza atıyorum. Bu yüzden çalışamıyorum. Hâlâ bir iddianame hazırlanmadı, şaşkınım" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu köyünde 21 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen asker cenazesinde bir grup tarafından saldırıya uğradı. Aradan tam 153 gün geçmesine rağmen hâlâ iddianame hazırlanmadı.

İddianamenin hazırlanmamasına kendisinin de şaşırdığını söyleyen Sarıgün, şöyl ekonuştu

"Adalet beni de mağdur etti. Pazartesi ve perşembe günleri jandarmaya gidip imza atıyorum. Ankara'dan bir avukat geldi, imza atma işini kaldıracağını söyledi ama daha kaldırılmadı. 12 Eylül 2019'a kadar imza atacağım söylenmişti. Sürem doldu. Şimdi de 22 Ocak'a kadar imza atma zorunluluğu getirildiği söylendi. Beni daha savcılıktan veya başka bir yerden çağırmadılar. Vallaha bilmiyorum niye çağırmadıklarını. Ben de bu duruma şaşırıyorum."

Yaşananlardan dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorulan Sarıgün, şunları söyledi

'KÖYDEN 58 KİŞİ HAFTADA İKİ GÜN İMZA VERMEYE GİDİYOR'

"Pişmanlığım şöyle. Ben mağdur oldum. Çalışmaya gidemiyorum. Pazartesi-perşembe günleri imza olunca bir yere çalışmaya gidemiyorum. Alnımın emeğiyle çalışıp yiyen insanım. Kimseden para istemiyorum ama çalışamadığım için de mağdurum. Savcılıkta verdiğim ifadede pişman olduğumu, üzgün olduğumu belirtip özür de dilemiştim. Yalnız ben değil, köyden 58 kişi haftada iki gün imza vermeye gidiyor. Çubuk'un içinde de aynı durumda olanlar var. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için bana kızan da var, kızmayan da var. Bazıları ‘Başımıza gelen hep senin yüzünden oldu' diyor. Sohbetlerimizde kimileri de ‘Yapmamalıydın' diyor. Aslında başta bana koruma vurdu. Ben de ona vurdum gözlüğünü kırdım. Korumaya bir daha vurmak istedim. O gözlüğünü almak için eğilince ‘Eyvahh' dedim. Kılıçdaroğlu'nu karşımda gördüm. O anda iş işten geçti."

'İNEK HIRSIZI OLDUĞUM TAMAMEN UYDURMA'

'Siyasetçi olarak, Kılıçdaroğlu'nu sevip sevmediği' sorulan Sarıgün, şu yanıtı verdi:

"Devlet adamı, bir parti lideri. Benim neyime gidip ona vurmak? Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde de oyumu CHP adayına vermiştim. Bir kızgınlık anında vurmuş oldum. Kendisine kastım, garezim yok. Ama biz yanlış yaptık. 'Kılıçdaroğlu'na mektup yaz, özür dile, git elini öp' diyenler de oldu ama ben gitmiyorum, tedbirli davranıyorum. Belki dedim bu taraf öyle diyor, bu taraf böyle diyor, yarın birileri de çıkıp bu işleri parayla yaptığımı söylerler. Nitekim bana para teklif eden de oldu. Ama bu kişi AKP'li mi, CHP'li bilmiyorum. Bir daha da gelmemelerini söyledim.”

Sarıgün, "İnek hırsızı olduğuna ilişkin haberlerin doğru olup olmadığı" sorusuna da savcılıktan 'temiz kağıdı' aldığını ve vekalet verdiği iki avukatın bu iddiada bulunanlar hakkında dava açacağı yanıtını verdi.

"İnek hırsızı olduğum tamamen uydurma" diyen Sarıgün, "İftira atanlara da dava açacağım. Yarın gel, savcılık kağıdını sana da vereyim" ifadesini kullandı.

