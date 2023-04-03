Kılıçdaroğlu'ndan 'Sınırdan kaçak geçiş' uyarısı

Ortadoğu, Afrika ve Uzak doğu ülkelerinden Türkiye'ye kaçak olarak gelenlerin ekonomiye yükü milyarlarca dolara yükselirken, Afganistan'dan yeni bir göç dalgasının başladığı bildiriliyor. CHP lideri ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddialarının gündeme gelmesinin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mehmetçiğe seslenen Kılıçdaroğlu, "Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" dedi.

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sadece 42 gün kaldı.

Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 2, 2023

Hulusi Akar: "Sınırlarımız, Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar kontrol altında". Nasıl bir kontrol ise Jandarma gözetiminde binlerce Afgan erkek ülkeye böyle giriş yapmış. pic.twitter.com/a7rnP5eNgb — Dahi Bilal (@DahiOglan) April 2, 2023

"KİMSEYİ DİNLEMEYİN"

14 Mayıs'a az bir zaman kala 'seçim güvenliğ' en büyük tartışma konularından biri olmaya devam ederken; 'Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddiaları da gündeme geldi.

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mesajında Mehmetçiğe seslenen CHP lideri, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" ifadelerini kullandı.

