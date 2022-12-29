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Kılıçdaroğlu'nun yemek yediği lokantaya kapatma cezası

Sigara içildiği gerekçesiyle yeni yıla günler kala kapatılan restoran, bir süre önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri ziyareti sırasında toplantı yaptığı mekan olarak biliniyordu

29 Aralık 2022 Perşembe 20:30
Kılıçdaroğlu'nun yemek yediği lokantaya kapatma cezası

Kılıçdaroğlu'nun yemek yediği lokantaya kapatma ceza


Kayseri'de ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı düzenlediği mekan 'Sigara içildiği' gerekçesiyle 10 kapatma cezasına çarptırıldı. 8 Ocak tarihine kadar kapısına mühür vurulan restoran sahibi durumu sosyal medyadan duyururken, CHP yönetiminden sert tepki geldi. Kayseri'de verilen sigaranın neden olduğu10 günlük kapatma cezası, Türkiye'de şimdiye kadar uygulanan en ağır ceza olarak kayıtlara girdi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’deki ziyaretleri esnasında kanaat öderleriyle toplantı düzenlediği ve yemek yediği Sinan Chef isimli restorana, "sigara" gerekçesiyle 10 gün kapatma cezası verildi. Yılbaşı öncesi verilen cezayı, mekanın sahibi Sinan Yavuz, restoranın Instagram hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Yavuz, restoranın 8 Ocak'ta açılacağını ve 400 kişilik rezervasyonları iptal ettiklerini söyledi.

"400 KİŞİLİK REZERVASYONUMUZ VARDI"

Sinan Yavuz, iş yeri önünde çalışanlarla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sinan Chef olarak birşey açıklamak zorunda kaldık. İşyerimizde sigara cezası yemişiz. Sigara cezasından dolayı 10 gün kapatma cezası geldi. Şu an ekibimle beraberiz, 10 gün istirahat ediyoruz. Ekibimin maaşını elimden dağıtacağım bu ay. 400 kişilik bir rezarvasyonumuz vardı. Bütün misafirlerimiz tek tek aranarak özür dilenecek."

PARA CEZASI DA KESİLDİ

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre 10 gün kapatma cezası verilen restorana, toplam 16 bin lira da idari para cezası kesildi.

"ZİYARETLE İLGİLİ OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden CHP Kayseri eski İl Başkanı Ümit Özer “İşletme sahibi başına daha fazla şey gelmemesi korkusuyla Genel Başkanımızın ziyaretiyle kapatıldığını söylemese de bu kapatmanın ziyaretle ilgili olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sizin ötekileştiren, kamplaştıran, kindar, sizden olmayanı baskıyla, korkuyla sindirmeye çalışan literatürünüzü yerelde de genelde de çok iyi biliyoruz, ama bu da olduysa hakikaten pes artık” diyerek kapatılma kararına tepki gösterdi.

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