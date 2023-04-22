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Kılıçdaroğlu provakasyonlardan sonra sukunet çağrısı yaptı

22 Nisan 2023 Cumartesi 00:37
Kılıçdaroğlu provakasyonlardan sonra sukunet çağrısı yaptı

Kılıçdaroğlu provakasyonlardan sonra sukunet çağrısı yaptı



Türkiye, AKP'nin giderek sorumsuz söylemlerle tansiyonu yükselttiği meydanlarda gerginlikle seçimlere gidiyor. Halkın önüne sandığın konulmasına 20 3 hafta kala Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik akıl almaz saldırılar tepkilere neden olurken, Kılıçdaroğlu vatandaşlara sukunet çağrısında bulundu. 

Adıyaman'daki provokasyonlara ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "sakinlik" çağrısı yaparak "Söz konusu olan çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız." dedi.

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bugün Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Adıyaman'da üç farklı provokasyona maruz kaldı. Mezarlık ziyaretinde ve ardından türbe ziyaretinde sözlü saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'nun konvoyu Kahta'da tekmelenince, geziyi iptal etmek zorunda kaldı. 


Bugün yaşanan saldırılar hakkında Kılıçdaoğlu, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Söz konusu olan çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam, sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz" başlığı ile Meclis Grup Toplantısı'nda yer alan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bana bir şey olursa, halkıma emanetimdir, o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir o para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerinindir o para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz." 

Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı girişimi!
 

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Adıyaman’da temaslarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Samsat ilçesindeki çalışmalarının ardından, akşamüstü Adıyaman Havaalanı’na doğru konvoyla yola çıktı. Kılıçdaroğlu’nun, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte en önde bulunduğu araç Kahta’dan geçerek havaalanına gitti.

. "Alevi" videosu sonrası AKP'lilerin sık sık hedef gösterdiği Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde fiziksel saldırı girişiminde bulunuldu.


14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Menzil Cemaati'nin kalesi olarak bilinen Adıyaman'da, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saldırı girişimi daha yaşandı.

"SEN BURANIN ADAMI DEĞİLSİN OĞLUM"

Olay, Kılıçdaroğlu'nun Samsat yakınındaki Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyareti sonrasında yaşandı.

Heyetin türbeden çıkışı sırasında bir kişi Kılıçdaroğlu'nun yanına gelmeye çalışarak, "Seni istemiyoruz. Sen buraya gelme, sen buranın adamı değilsin oğlum" ifadeleriyle sözlü tacizde bulunurken, fiziksel saldırı girişimi de yaşandı

Medyascope tarafındans servis edilen görüntülerde, alanda bulunan bazı kişilerin Kılıçdaroğlu'nun korumalarına saldırmaya çalıştığı görüldü. 

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'LE PLANLANAN GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

Artı Gerçek'in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman programında, Yeşil Sol Parti'nin İstanbul 1. Bölge birinci sıradan milletvkili adayı gösterdiği Sırrı Süreyya Önder ile bir buluşma da vardı. Önder ve Kılıçdaroğlu, Samsat’taki Yeşil Sol Parti ilçe binasında bir araya gelecekti. Ancak saldırı girişimi nedeniyle program iptal edildi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin, saldırı girişiminden sonra havalimanına gittiği öğrenildi.


ÜÇÜNCÜ SALDIRIDA CHP ARACINA TEKME VE YUMRUK SAVURDU

Ancak CHP konvoyunun en sonunda bulunan bir araç Kahta’daki AKP seçim ofisinin önünden geçerken orada bekleyenlerin bir kısmı, bariyerleri aşarak karşı tarafta bulunan yola doğru koştu ve CHP aracına sinkaflar arasında tekme ve yumruk savurdu. Kısa süreli saldırı, aracın hareket ettiği sırada, caddede bekleyen sivil polislerin olay yerine gelmesi ile sona erdi. Saldıranlar, arkadaki aracın basın mensuplarına ait olduğunu öğrenince, polisin de yönlendirmesiyle aracın geçmesine izin verdiler.

GÜN İÇİNDE İKİ SALDIRI GİRİŞİMİ DAHA YAŞANDI

"Alevi" videosu sonrası AKP'lilerin sık sık hedef gösterdiği Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Adıyaman'da gün içerisinde iki saldırı girişiminde bulunulmuştu.

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KılıçdaroğluAdıyamanKahtaSaldırı
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