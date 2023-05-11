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Kılıçdaroğlu Rusya'yı uyardı | Elinizi Türk'ün devletinden çekin

Türk halkı 3 gün sonra sandık başına gitmeye hazırlanırken Rusya kaynaklı Deep Fake çalışmaları konusunda Moskova'yı uyardı. Kılıçdaroğlu 'Seçim sonrası dostluğumunu devamını istiyorsanız Türk'ün devletinden elinizi çekin' dedi

11 Mayıs 2023 Perşembe 21:06
Kılıçdaroğlu Rusya'yı uyardı | Elinizi Türk'ün devletinden çekin


Kılıçdaroğlu Rusya'ya seslendi | Elinizi Türk'ün devletinden çekin



Halk sandığa gitmeye hazırlanırken, Rusya kaynaklı Deep Fake içerikler sosyal medyayı sardı. Montaj videolar, kumpas içerikli sosyal medya mesajları Erdoğan muhaliflerinin tabanını yönlendirme çalışmalarına 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu sert çıktı. Kılıçdaroğlu Türkçe ve Rusça yayınladığı mesajında, Muharrem İnce'ye yönelik kumpas ve montaj çalışmalarının da Rusya kaynaklı olduğunu söyledi. Bu arada dün akşam Muharrem İnce'nin dün akşam saatlerinde telefonun da hacklendiği ortaya çıktı. 

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." açıklamasında bulundu.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Rusya’ya yönelik bir mesaj paylaştı.


“KASET MONTAJININ ARDINDA SİZ VARSINIZ”

Mesajında, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye kurulan ve gerçeği yansıtmayan ‘kaset kumpası’na değinen Kılıçdaroğlu, “Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkçe paylaşımının yanı sıra konuyla ilgili bir de Rusça mesaj yayımladı.

Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluChpMillet İttifakıCumhurbaşkanıDeep Fake
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