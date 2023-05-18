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Kılıçdaroğlu | Vatanını seven sandığa gelsin

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ın ardından ilk kez CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yaptı.

18 Mayıs 2023 Perşembe 19:52

Kılıçdaroğlu | Vatanını seven sandığa gelsin

Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin ardından Millet İttifakı'nın yeni yol haritası öncesi açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu halkın her kesimine ayrı ayrı seslendi.

14 Mayıs seçim sonuçları tartışılırken, ikinci tur oy verme işlemine 10 gün kala siyasi parti liderlerinden peş peşe açıklamalar geliyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ın ardından ilk kez basın açıklaması yaptı. Erdoğan'ın seçim sürecini yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelediğini belirten Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın terör örgütleriyle defalarca masaya oturup, kapı arkalarında pazarlık yaptığını söyledi. "Bunlar kalırsa" ifadesiyle olacakları sıralayan Kılıçdaroğlu, "Seni de oy attığın sandığa bekliyorum" diyerek seçmene sandığa sahip çıkma çağrısında bulundu.

AKP'nin oylarının eridiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, oyların Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sistemine aktarılırken kaydırıldığı yönünde iddialar için de değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, "Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz. Bu seçim bir kez daha gösterdi ki bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor. Her sandıkta 5 müşahite ihtiyacımız var" dedi.

Erdoğan'ın seçim sürecini yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelediğini belirten Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın terör örgütleriyle defalarca masaya oturup, kapı arkalarında pazarlık yaptığını söyledi.

Seçmene sandıklara sahip çıkma çağrısında da bulunan Kılıçdaroğlu, "28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vatani mecburiyetidir. Bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"İLK TURDA DUR DEDİK"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

28 Mayıs günü cumhuriyetimiz, devletimiz ve milletimiz için yeniden çok önemli bir seçime gidiyoruz. O gün, yani 28 Mayıs günü iki aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak.

Benim görevlerimden biri de gerçekleri söylemektir. Başta ilk turda bizi destekleyen 25 milyon seçmen olmak üzere, oyunu kullanan tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

İlk turdan sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan iktidarının küstahlığına ilk turda dur dedik. İktidar partisinin oylarını eridi, AK Parti 7 puan geriledi.

ERDOĞAN'IN İFTİRA KAMPANYALARIYLA GÖLGELENDİ

Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim.


Bu ülkenin vatandaşı da miting meydanlarında montajdan medet ummayan adayları hak ediyordu. Yürekli insanları hak ediyordu.

Siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Ancak milletimizi iftira ve karalama kampanyalarıyla aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadı.

Sonuçta milletimiz ilk turda yetkiyi ikitidar vermeyerek bu sistem ve zihniyetten memnuniyetsizliğini açık şekilde ortaya koydu.

Milletimiz bize de çok etkili bir mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi. Kimi sandıkta tepkisel oy kullandı. Kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan'a gitti.

Biz de sizlerin mesajlarını aldık. Adalet, bereket ve huzuru getirmek için ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanımız var. Bu 10 günde tüm gayretimizi sarf edeceğiz.

SON BİR OY DAHİ DOĞRU YAZILANA KADAR TEPELERİNDEYİZ

Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Biz YSK'ya gerekli tüm itirazları yaptık. 

Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz. Ancak bu seçim bir kez daha gösterdi ki bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor.

28 Mayıs'ta seçim sabahı her sandıkta bu kez bir iki değil beş müşahide ihtiyacımız var.

Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit, sandık görevlisine de müşahide ihtiyacımız var.

SENİN NE HADDİNE BİZE KARA ÇALMAK

Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında pazarlıklar yapan. Senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta.

Erdoğan senin izlediğin hiçbir tavizkar, gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Ülkem için çalışacağım.

Erdoğan sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, ne olursun, yalvarıyorum, geri dön diyen sen değil misin? Onunla el ele verip şanlı silahlı kuvvetlere kumpas kuran?


Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla durmayacağım.

ÜLKENİN SINIRLARINA SAHİP ÇIKMADIN

Erdoğan açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta.

Erdoğan sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. Memleket mafya babalarının barınağına döndü. Buradan ilan ediyorum, iktidara gelir gelmez bu baronların tamamının kökünü kazıyacağım. Nokta.

Ve bu sebeple iki adet torbacıya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş'in hesabını soracağım.

Devletin ve milletin 5 kuruşunda gözü olanın gözünü çıkaracağım, gözünü çıkaracağım ve alacağım o paraları. Söz verdim milletime, burunlarından fitil fitil getireceğim.

Farkında mısınız? Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek.

BUNLAR KALIRSA DOLAR 30 LİRAYA DAYANACAK

Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar potansiyel suç makinesine dönüşecek, yağmalar başlayacak. Şehirler mafyaların, uyuşturucu baronların etkisi altına girecek.

Bunlar kalırsa domuz bağıyla insanlarımızı öldürenler iktidara ortak olacak. Her meşrepten teröristi meclise sokacaklar. Biz buna asla izin veremeyeceğiz. Nokta.

1 MİLYON SANDIK BAŞINDA OLACAĞIZ

Bunun için 28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vatani mecburiyetidir. Bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız.

Seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum.

VATANINI SEVEN SANDIĞA GELSİN!

Dün söyledim, yine söylüyorum biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin!


 

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Son Güncelleme: 19.05.2023 00:01
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