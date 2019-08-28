Kilit asma modası Taksim Meydanı'na sıçradı

Kilit modası Taksim Meydanı'na sıçradı





Fransa'da Paris, İspanya'da Seville, İtalya'da Roma, Napoli ve Venedik, Çek Cumhuriyeti'nde Prag, Rusya Moskova'da Luzhkov Köprüsü ve Polonya WroclaW'daki Tumski Köprüsü üzerindeki kilit asma akımı İstanbul'a sıçradı. Gençlerin, yeni evlenenlerin aşklarını ölümsüzleştirmek için astıkları çelik kilitler çok sayıda şehrin kültürüyle bütünleşirken çılgınlığın adresi Taksim Anıtı etrafındaki demir parmaklıklar oldu. Cumhuriyet Anıtı çevresine çekilen demir parmaklıklara asılmaya başlanan kilitlere her gün bir yenisi ekleniyor.

Napoli nehri kenarına asılan aşk kilitleri

ÇILGIN GELENEK TAKSİM'E SIÇRADI

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı'ndaki demir parmaklıklara takılan asma kilitler ilgi çekiyor. Kilitler, Paris'teki Aşıklar Köprüsü'ndeki 'asma kilit akımını' hatırlatıyor.

Taksim Atatürk Anıtı çevresine asılan demir kilitler

Özellikle son günlerde Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı çevresinde bulunan bahçe koruma demirlerine birçok asma kilit takıldığı görülüyor.

Çiftlerin dilek tutarak ve iyi şans getirmesini ümit ederek ellerindeki asma kilitleri meydandaki demir korkuluklara asmaları, Paris'te Seine Nehri üzerinde bulunan Pont des Arts'ı (Aşıklar Köprüsü) andırıyor.

Moskova'da genç aşıkların astığı kilitler

Asma kilitleri daha önce Paris’te gördüğünü ifade eden Mehmet Akın, “Ben Avustralya’dan geliyorum. İznimi burada geçireceğim. İstanbul’da doğup büyüdüm. Kilit hakkında hatırladığım kadarıyla Paris’te böyle bir şey görmüştüm. Şimdi de gözümün önüne geliyor. Paris’te uzun köprüler var. Bir köprünün üzerinde bütünüyle görmüştüm bu kilitleri. Köprüye asılmış kilitleri gördüğüm yaklaşık 10 yıl önceydi. Galiba bu olay İstanbul’a da yayılıyor. Belki de Türkiye çapında da olabilir bu. Paris aşk şehri olduğu için sanırım burada da o niyetle yapılıyor” dedi.

Polonya'da aynı gelenek oldukça yaygın

​Paris'in ünlü Aşıklar Köprüsü'ne çiftlerin dilek tutarak kilit takma akımının yıllardır devam ettiği biliniyor. 'Aşk kilitleri' olarak anılan kilitler, geçen yıllarda ağırlık yaptığı gerekçesiyle belediye çalışanları tarafından köprüden sökülmüştü.

