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Kimi mangal yaptı, kimi ırmağa girdi 

Türkiye genelinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağına yurt çapında vatandaşların büyük bölümü uyarken, İstanbul Arnavutköy'de sorumsuzca ormanda mangal yakanlar, top oynayanlar görüldü.

26 Mayıs 2020 Salı 18:59
Kimi mangal yaptı, kimi ırmağa girdi 

Kimi mangal yaptı, kimi ırmağa girdi 


Türkiye genelinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağına yurt çapında vatandaşların büyük bölümü uyarken, İstanbul Arnavutköy'de sorumsuzca ormanda mangal yakanlar, top oynayanlar görüldü.


Koronavirüsle mücadele için yurt genelinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı bugece yarısından itibaren sona eriyor. Ülke genelinde vatandaşlar yasaklara riayet ederken, bazı yerlerde top oynayanlar, mangal yakanlar, ırmakta serinleyenler görüldüb İstanbul Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda vatandaşlar kısıtlamanın son gününde mangal yaktı. Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maske de takmayan vatandaşlar, futbol oynadı.

MARDİN'DE DE BENZER TABLO

Öte yandan Mardin'in Mazıdağı ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu. Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlarla dolup taştı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler, Mazıdağı'nda piknik alanlarını doldurdu. Karasu Çayı'na piknik için gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı vatandaşların ise çayda yüzdüğü görüldü.

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