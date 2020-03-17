Kimi polise tükürdü, kimi kaçmaya kalktı | Karantinada piknik keyfi





Bugün saat 22.56'e kadar Şimdiye kadar 7 bin 883 insanın can verdi, 196 bin kişinin pençesine düştüğü koronavirüs salgınına karşı, Türkiye genelinde alınan tedbirler yoğunlaştırılırken, umre ziyaretinden dönenlerin neden olduğu saygısızlık, duyarsızlık ve cehalete varan tepkileri görenlere yok artık dedirtecek cinsten. İddiaya göre Konya'da karantinadan kaçmak isteyen bir kadının, kendisine engel olmaya çalışan polis memurunun yüzüne tükürerek "Ben hastaysam sana da bulaşsın gör gününü" diyerek hakaret dolu saldırganlığına sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyürken, Konya Tahir Büyükkörükçü Yurdu'nda karantina altında kalan umrecilerin polis barikatını yıkarak kaçmak istediği ortaya çıktı.

DÜNYADA ÖLÜMLER ARTARKEN BİZİMKİLERİN UMRUNDA DEĞİL



Türkiye tüm imkanlarını seferber ederek ölümcül virüsün önüne set çekmek için çaba harcarken, sorumsuz vatandaşların vurdum duymaz tavırları tepkilere neden oluyor. Çok sayıda öğrenci yurdunun apar topar öğrencilerden boşaltılarak karantina uygulamasına tahsis edilmesinin ardından Umre ziyaretinden dönenlerin çıkardığı zorluklar akıl alır gibi değil. Koronavirüs'ün 'Takdir-i ilahi' olduğunu öne sürerek karantina altına alındıkları yurtlardan kaçmak isteyenleri polis geri çevirirken, kurulan barikatları yıkmak isteyenlerin görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Görevli polis memurlarına hakaretler savuran ve zor durumda bırakan umreciler ile polis memurları arasında yaşanan arbede sonrası Tahir Büyükkörükçü Yurdu çevresinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.



POLİS MEMURUNUN YÜZÜNE TÜKÜREN ŞAHIS

Bu arada gün boyunda sosyal medyada en çok polis memurun yüzüne tükürdüğü iddia edilen umreci kadın konuşuldu.

Konya'da karantinadan kaçmak isterken polis tarafından yakalanıp geri getirilirken Türkçü Paylaşım adlı sosyal medya hesabı bir kişinin skandal bir olaya imza attığını iddia etti. Umre'den gelip karantinada kalmak istemeyen vatandaşlar arasındaki arbedeyi gösteren video paylaşılarak, Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın tarafından söylendiği iddia edilen "Umre'den gelen vatandaşlarımızdan bir tanesi kaçmaya uğraşırken Polis'imizin yüzüne tükürmüş: "Ben hastaysam, sen de hasta ol" demiş" notu düşüldü.

KARANTİNA PİKNİK REZALETİ

Boşaltılan öğrenci yurdunda kendilerine ayrılan odalarda kalması gereken umreciler, yurdun bahçesine çıkarak öğle yemeklerini açık havada yemesi ayrı bir rezalet olarak değerlendirildi. Virüs taşıyıp taşımadıkları henüz bilinmeyen binlerce kişinin sağlıklı insanların hayatını riske atarak yurt bahçesinde piknik havasında yemek yeme görüntüleri kısa sürede binlerce tepki aldı.



CEMAAT OLARAK NAMAZ KILMAYA DEVAM

Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde tüm camilerde cemaatle namazlar tehlike geçene kadar erteleme kararı veren Diyanetişleri'nin sergiledi tutum, bazı küçük grupların tepkisine neden oldu. Sadece kendi sağlıklarını değil, en yakınlarının sağlığını bile riske atan grubun şarlatanlığa varan çıkışına yetkililerin nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu. Diyanetişleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek adına camilere mümkün olduğunca gidilmemesi gerektiğini, Cuma ve vakit namazlarında cemaatle namaza ara verilmesinin gereklilik haline geldiğini belirtmişti.

Ancak Şanlıurfa Eyyübiye'deki Hacı Hamdi Kayısı Camii'nin cemaatinden bir grup cemaatle namaz kılmaya devam edeceklerini açıkladı.

Cemaatten bir kişi "Allah cemaatle namazı emretmişse korona değil koronanın hası gelse bile biz inşallah cemaatle namaz kılmaya devam edeceğiz. Diyanet'in kendi şahsi fikridir uymayacağız" diye konuştu.

Cemaatten başka biri "Allah'ın verdiği canı yalnız Allah alır. Biz ondan dolayı korkmuyoruz virüsten. Her zaman camiye geleceğiz" derken bir başkası ise "Keşke camide ölsem" dedi.