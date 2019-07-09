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Kimyasal alârm! Hastanenin acil servisi kapatıldı

Kaza yapan bir aracın kimyasal madde taşıdığı şüphesi hastanenin acil servisinin kapatılmasına neden oldu. Diyarbakır Şanlıurfa karayolunda güvenlik önlemleri artırıldı.

Kimyasal alârm! Hastanenin acil servisi kapatıldı

Kaza yapan bir aracın kimyasal madde taşıdığı şüphesi hastanenin acil servisinin kapatılmasına neden oldu. Diyarbakır Şanlıurfa karayolunda güvenlik önlemleri artırıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 08:50
Kimyasal alârm! Hastanenin acil servisi kapatıldı

Kimyasal alarm! Hastanenin acil servisi kapatıldı


Trafik kazası sonrası bir araçta görülen şüpheli madde hastanenin acil servisinde karantina tedbirleri alınmasına neden oldu. Kazaya müdahale edilen ekip bir süre müşahade altınta tutuldu. Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında aracın kimyasal madde taşıdığı şüphesiyle hastane, yaralılar ve sağlık çalışanlarına dezenfekte çalışması başlatıldı...


Olay, Alaaddin A. idaresindeki 06 VNG 55 plakalı pikap, Diyarbakır- Şanlıurfa Karayolu'nda lastiği patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulanan Satılmış U., Necmi Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

ACİL BÖLÜMÜ KAPATILDI

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçta kimyasal madde şüphesiyle hastane, yaralılar, yaralılara müdahale yapan sağlık ve jandarma ekipleri dezenfekte edilmesi için hastanenin acil katı kapatıldı.

Özel dezenfekte ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda hastanenin acili dezenfekte edilirken yaralılar ve sağlık çalışanları için yeni kıyafetler temin edilerek dezenfekte edilmesi için çalışma başlatıldı. 
 

Son Güncelleme: 09.07.2019 09:53
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