Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kiracıyı sahte imzayla evden icra yoluyla çıkardılar

Almanya'dan Türkiye'ye dönen Nilgün İncula adlı vatandaş, iddiaya göre ev sahibi tarafından imzası taklit edilerek sahte tahliye taahhütnamesi ile evden zorla çıkarıldı.

16 Ocak 2023 Pazartesi 10:47
Kiracıyı sahte imzayla evden icra yoluyla çıkardılar

Kiracısahte imzayla evden icra yoluyla çıkardılar


Antalya'da yabancıların neden olduğu kira fiyatlarındaki astronomik artış, uyanık ev sahipleri ile kiracılar arasında yeni huzursuzlukların da kaynağı haline geliyor. Bazı ev sahipleri, kiracılarından daha yüksek kira elde etmek için başvurdukları insanlık dışı yöntemler görenleri hayrete düşürüyor. 

5 katlı apartmanın giriş katında 6 yıldır oturan Nilgün İncula (48), ev sahibi T.Ç.'nin imzasını taklit edip, hazırladığı tahliye taahhütnamesi ile evden çıkarıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Ev sahibi T.Ç. ise "Sözleşme imzalandıktan sonra kiracılarımız tahliye taahhütnamesini bize sonradan getirmektedir. Kendisi bize sahte imzalı vermiş olabilir" dedi.


Almanya'dan 17 yıl önce Türkiye'ye gelen, 6 yıldır da Fener Mahallesi 1940 Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katında oturan Nilgün İncula, iddiaya göre, ev sahibi T.Ç.'nin sahte imza ile oluşturduğu tahliye taahhütnamesiyle evinden çıkarıldı. Eşyaları bahçeye çıkarılan İncula, taahhütnameye atılan imzanın kendisine ait olmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'İCRADAN ARADILAR, EVİ BOŞALTIYORUZ, DEDİLER'

Nilgün İncula, ev sahibinin evden çıkmasını istediğini belirterek, "Ben de 'Şubat ayında çıkarım' dedim. Sözde imzaladığım taahhütname ile evi boşaltmam için icra dairesinden yazı geldi. Üzerindeki imza, bana ait değil. Bunun üzerine ev sahibinin kızı ile görüştüm. Bana 'Seni dışarı atacak değiliz. Şubatta çıkıyorsan sorun yok. İcrayı geri çekeceğiz' dedi. Daha sonra baktım ki icra geri çekilmemiş. Benim avukatım da bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa 12 sayfa imza örneği verdim sonra ev sahibim beni aradı ve tehdit etti. Bana 'Hemen evden çık ve boşalt' dedi. Ben de 'Hayır, boşaltmıyorum' dedim sonra beni icradan aradılar, 'Evi boşaltıyoruz' dediler ve çıkardılar" dedi.


'BU HAKSIZLIK, İMZAMI KULLANMIŞLAR'

Sadece hakkını aradığını belirten İncula, "Bu yapılanlar doğru değil. Ayrıca taahhütnameye atılan imza benim değil. Bugün ev için imza atılıyorsa yarın benim neyim için imza atılacak. Haksız olsam bu kadar işe girer miyim? Hakkımı istiyorum, başka da bir şey istemiyorum. Bir de imzamı kullanmışlar. İmza benim olsa bu kadar uğraşmam. Bu, haksızlık; beni evden çıkar ama bu şekilde değil" diye konuştu.

Telefonla ulaşılan ev sahibi T.Ç. ise iddiaları kabul etmeyerek, "Biz de emniyete giderek imza örneklerimizi verdik. Bizim sahtekarlık yapacak durumumuz yok. 20-30 yıldır elimizdeki evleri kiraya veriyoruz. Bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadık. Sözleşme imzalandıktan sonra kiracılarımız tahliye taahhütnamesini bize sonradan getirmektedir. Kendisi bize sahte imzalı vermiş olabilir. Mahkeme sonucunda her şey ortaya çıkacaktır" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sahte ImzaAntalyaKiracı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyin Göçü'ne dur demek için Ankara'da zirve
Beyin Göçü'ne dur demek için Ankara'da zirve
Ayağına takılan taş, dünyanın en eski arı peteği çıktı
Ayağına takılan taş, dünyanın en eski arı peteği çıktı
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Barajlar kurudu | Kuraklık, içme suyu kaynaklarını vurdu
Barajlar kurudu | Kuraklık, içme suyu kaynaklarını vurdu
Oğuzhan Uğur sosyal medyadan isyan etti
Oğuzhan Uğur sosyal medyadan isyan etti
Menemen, soğanlı mı? Soğansız mı olmalı?
Menemen, soğanlı mı? Soğansız mı olmalı?
Rüyasında gördüğü define için Almanya'dan geldi
Rüyasında gördüğü define için Almanya'dan geldi
TEMA Vakfı’ndan Akbelen Nöbeti’ne Destek Ziyareti
TEMA Vakfı’ndan Akbelen Nöbeti’ne Destek Ziyareti
Çağdaş Yaşam Onur Ödülü, Timur Soykan ve Murat Ağırel'e gitti
Çağdaş Yaşam Onur Ödülü, Timur Soykan ve Murat Ağırel'e gitti
Pandemi günlerinin kahraman doktoru hayatını kaybetti
Pandemi günlerinin kahraman doktoru hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim