Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kırıkkale şehidini bekliyor | P. Uz.Çvş Halil Çelebi'den acı haber

Terörle mücadelenin aralıksız sürdüğü Irak'ın Kuzey kesinde, teröristler TSK üs bölgesine açtığı taciz ateşinde bir askerimiz şehit düştü.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 23:25
Kırıkkale şehidini bekliyor | P. Uz.Çvş Halil Çelebi'den acı haber

Kırıkkale şehidini bekliyor | P. Uz.Çvş Halil Çelebi'den acı haber

Irak'ın Hakurk bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi, teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit oldu. Acı haber ailesine akşam saatlerinde verildi.

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu. Şehidin acı haberi, Kırıkkale'deki baba ocağına ulaştı.

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı'ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) şehit düştü.

ACI HABER KIRIKKALE'YE ULAŞTI

2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen Çelebi'nin acı haberi memleketi Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yaşayan annesi Hatun (48) ve babası Vehbi Çelebi'ye (52) ulaştırıldı. Kırıkkale Belediyesi tarafından da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları evin önünde toplandı.
 

Anahtar Kelimeler:
Kırıkkaleşehit Haberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs 10 günde yüzde 100 arttı | Vaka sayısı 17 bine dayandı
Koronavirüs 10 günde yüzde 100 arttı | Vaka sayısı 17 bine dayandı
Düziçi'nde deprem oldu, Düziçi 4.3 ile sallandı
Düziçi'nde deprem oldu, Düziçi 4.3 ile sallandı
Fırat Kalkanı şehitleri dualarla uğurlandı
Fırat Kalkanı şehitleri dualarla uğurlandı
İstanbul yolu kilit | Kurban Bayramı dönüş çilesi
İstanbul yolu kilit | Kurban Bayramı dönüş çilesi
Türkiye'de aşı olmayanların sayısı açıklandı | 23 milyon kişi var
Türkiye'de aşı olmayanların sayısı açıklandı | 23 milyon kişi var
Fırsatçılar bayram yoğunluğunda bunu da yaptı
Fırsatçılar bayram yoğunluğunda bunu da yaptı
El Bab'ta saldırı | 2 askerimiz şehit
El Bab'ta saldırı | 2 askerimiz şehit
Uyarıları ciddiye almayan hava limanı taksileri için şok karar
Uyarıları ciddiye almayan hava limanı taksileri için şok karar
Türkiye çöl iklimine doğru gidiyor | Vahşi tarım suyumuzu çalıyor
Türkiye çöl iklimine doğru gidiyor | Vahşi tarım suyumuzu çalıyor
Ege Beşik Gibi Sallanıyor | Uzmanından deprem uyarısı
Ege Beşik Gibi Sallanıyor | Uzmanından deprem uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim