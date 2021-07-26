Kırıkkale şehidini bekliyor | P. Uz.Çvş Halil Çelebi'den acı haber
Irak'ın Hakurk bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi, teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit oldu. Acı haber ailesine akşam saatlerinde verildi.
Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu. Şehidin acı haberi, Kırıkkale'deki baba ocağına ulaştı.
ACI HABER KIRIKKALE'YE ULAŞTI
2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen Çelebi'nin acı haberi memleketi Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yaşayan annesi Hatun (48) ve babası Vehbi Çelebi'ye (52) ulaştırıldı. Kırıkkale Belediyesi tarafından da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları evin önünde toplandı.