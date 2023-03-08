Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kırılmak için 12 bin yıl beklemiş | Çardak fayı, ezber bozuyor

Türkiye'yi sarsan deprem fırtınasının merkezi Elbistan Çardak Fayı'nda yapılan son araştırmalar bilim insanlarına önemli veriler sundu.

08 Mart 2023 Çarşamba 21:28
Kırılmak için 12 bin yıl beklemiş | Çardak fayı, ezber bozuyor


Kırılmak için 12 bin yıl beklemiş | Çardak fayı, ezber bozuyor


46 binden fazla yurrttaşımızın canını alan deprem fırtınalarını tetikleyen Çardak Fayı'nda yürütülen araştırmalarda önemli sonuçlara ulaşıldı. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki depremle ilgili teknik araştırma yapan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, büyük yıkıma neden olan Çardak fayının 12 bin yıldır uyuduğunu söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak başkanlığındaki ekip, 7.6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Çardak Fayı’nın röntgenini çekiyor.


İTÜ ekibi, Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde özellikle ulaşım olmayan yerlerde fay hattı üzerinde drone ile santimetre hassasiyetinde ölçümler yapıyor.

'EZBER BOZAN BİR FAY'

Prof. Dr. Yaltırak, Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ndeki ölçümler esnasında bugüne kadar elde ettikleri bulgulara ilişkin bilgi verdi.

Çardak Fayı için ‘ezber bozan bir fay’ nitelemesi yapan Prof. Dr. Yaltırak, şunları kaydetti:

“Çardak Fayı’nın üzerinde daha önceden uydu görüntüleri ile yaptığımız bir çalışma vardı. Bu çalışmada gördüğümüz anomalileri teyit etmek için arazi çalışması yapıyoruz. Arazi çalışmasında da çok hassas uydu verilerini denetleyen drone ölçüleri alıyoruz. Yüzeyde büyük bir tahribat var. Burada kırık da hemen yolun altında. Bugünkü tespitlerimizde yaklaşık 8 metrelik bir hamle var. Buradaki olay daha önce de olmuş.”

"BU FAY ÇOK UZUN SÜRE BEKLEMİŞ"

Çardak fayı üzerindeki depremin dünya deprem literatüründe önemli bir yer tutacağını dile getiren Prof. Dr. Yaltırak, “Bu fayın üzerindeki yanal yer değiştirme tespit ettiğimiz kadarıyla 12 metrenin üzerinde. En büyük atımı da 12.5 metre bulduk. 8-10 metre arasında da yanal atımlar tespit ettik” diye konuştu.

Çardak Fayı’nın 10-12 bin yıldır deprem üretmediğini söyleyen Prof. Dr. Cenk Yaltırak, şöyle devam etti:

“Bu fay çok uzun süre beklemiş. Yaklaşık 10-12 bin yıldır bu fayda herhangi bir deprem aktivitesi olmamış. Buradaki hareket hızına bağlı olarak bundan sonra da büyük bir ihtimalle binlerce yıl deprem olmayacak.”

Malatya'da bina çöktü, aramalar sürüyor
Malatya'da bina çöktü, aramalar sürüyor
Kuruyan barajda obruk oluştu | Kuraklık sonrası felaketler geldi
Kuruyan barajda obruk oluştu | Kuraklık sonrası felaketler geldi
Kayseri'de deprem | İncesu 4.9 ile sallandı
Kayseri'de deprem | İncesu 4.9 ile sallandı
Aleyna Tilki yeniden Hatay’a geldi, çocuklara seslendi
Aleyna Tilki yeniden Hatay’a geldi, çocuklara seslendi
Kolonya için alkol duyarı kasan ablaya tepki yağdı
Kolonya için alkol duyarı kasan ablaya tepki yağdı
Emniyet müdürü depremzedelere gönderilen yardımları evine getirmiş
Emniyet müdürü depremzedelere gönderilen yardımları evine getirmiş
Deprem bölgesinde zayıf zemine 12 katlı binalar inşa edilmiş
Deprem bölgesinde zayıf zemine 12 katlı binalar inşa edilmiş
İş insanı Uğurcan Kapıdağ deprem yardımlarını bölgede sürdürüyor
İş insanı Uğurcan Kapıdağ deprem yardımlarını bölgede sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Depremçardak FayıElbistan Depremi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da bina çöktü, aramalar sürüyor
Malatya'da bina çöktü, aramalar sürüyor
Kuruyan barajda obruk oluştu | Kuraklık sonrası felaketler geldi
Kuruyan barajda obruk oluştu | Kuraklık sonrası felaketler geldi
Kayseri'de deprem | İncesu 4.9 ile sallandı
Kayseri'de deprem | İncesu 4.9 ile sallandı
Deprem bölgesinde zayıf zemine 12 katlı binalar inşa edilmiş
Deprem bölgesinde zayıf zemine 12 katlı binalar inşa edilmiş
Diyarbakır'da deprem oldu | Diyarbakır Hani 4.0 ile sallandı
Diyarbakır'da deprem oldu | Diyarbakır Hani 4.0 ile sallandı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi
Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi
Deprem bölgesinden göç edenlerin sayısı 3.5 milyonu geçti
Deprem bölgesinden göç edenlerin sayısı 3.5 milyonu geçti
İBB, Deprem Seferberlik Planı'nı açıkladı
İBB, Deprem Seferberlik Planı'nı açıkladı
Çerrahpaşa'nın ardından bir hastane daha tahliye ediliyor
Çerrahpaşa'nın ardından bir hastane daha tahliye ediliyor
Mansur Yavaş deprem bölgelerinde yaşanan olayları anlattı
Mansur Yavaş deprem bölgelerinde yaşanan olayları anlattı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim