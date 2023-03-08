

Kırılmak için 12 bin yıl beklemiş | Çardak fayı, ezber bozuyor



46 binden fazla yurrttaşımızın canını alan deprem fırtınalarını tetikleyen Çardak Fayı'nda yürütülen araştırmalarda önemli sonuçlara ulaşıldı. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki depremle ilgili teknik araştırma yapan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, büyük yıkıma neden olan Çardak fayının 12 bin yıldır uyuduğunu söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak başkanlığındaki ekip, 7.6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Çardak Fayı’nın röntgenini çekiyor.



İTÜ ekibi, Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde özellikle ulaşım olmayan yerlerde fay hattı üzerinde drone ile santimetre hassasiyetinde ölçümler yapıyor.

'EZBER BOZAN BİR FAY'

Prof. Dr. Yaltırak, Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ndeki ölçümler esnasında bugüne kadar elde ettikleri bulgulara ilişkin bilgi verdi.

Çardak Fayı için ‘ezber bozan bir fay’ nitelemesi yapan Prof. Dr. Yaltırak, şunları kaydetti:

“Çardak Fayı’nın üzerinde daha önceden uydu görüntüleri ile yaptığımız bir çalışma vardı. Bu çalışmada gördüğümüz anomalileri teyit etmek için arazi çalışması yapıyoruz. Arazi çalışmasında da çok hassas uydu verilerini denetleyen drone ölçüleri alıyoruz. Yüzeyde büyük bir tahribat var. Burada kırık da hemen yolun altında. Bugünkü tespitlerimizde yaklaşık 8 metrelik bir hamle var. Buradaki olay daha önce de olmuş.”

"BU FAY ÇOK UZUN SÜRE BEKLEMİŞ"

Çardak fayı üzerindeki depremin dünya deprem literatüründe önemli bir yer tutacağını dile getiren Prof. Dr. Yaltırak, “Bu fayın üzerindeki yanal yer değiştirme tespit ettiğimiz kadarıyla 12 metrenin üzerinde. En büyük atımı da 12.5 metre bulduk. 8-10 metre arasında da yanal atımlar tespit ettik” diye konuştu.

Çardak Fayı’nın 10-12 bin yıldır deprem üretmediğini söyleyen Prof. Dr. Cenk Yaltırak, şöyle devam etti:

“Bu fay çok uzun süre beklemiş. Yaklaşık 10-12 bin yıldır bu fayda herhangi bir deprem aktivitesi olmamış. Buradaki hareket hızına bağlı olarak bundan sonra da büyük bir ihtimalle binlerce yıl deprem olmayacak.”